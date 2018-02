Frana nel Messinese | coinvolta un’auto in transito | un ferito

Maltempo Piemonte : neve e Frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

Maltempo nel Beneventano : Frana e disagi nelle aree dell’alluvione del 2015 : Il Maltempo che da due giorni imperversa sulla Campania, con piogge torrenziali e forte vento, ha provocato grossi disagi nella provincia di Benevento: una frana si è riversata sulla SS88 che collega Benevento e Avellino. Lo smottamento si è verificato nel tratto della frazione Motta di Sant’Angelo a Cupolo. disagi anche nel capoluogo, in particolare nelle zone colpite dall’alluvione dell’ottobre 2015. La pioggia ha provocato ...

Castellammare : Frana nella zona collinare - tre famiglie isolate : Castellammare. frana in via Vecchia Pozzano, crolla parte del costone della montagna: tre famiglie bloccate. Sul posto da questa mattina gli uomini del reparto operativo della protezione civile Ross e ...

Frana sulla strada della diga : i detriti sono precipitati nel Sessera : Chiusa alla viabilità per una Frana di grosse dimensioni la strada che porta alla diga del Piancone, a Trivero. Rocce, detriti ed enormi massi si sono staccati dalla montagna, abbattendosi sulla ...

Frana in Francia - riaperto il Tunnel di Tenda : riaperto il Tunnel di Tenda, che collega Italia e Francia dalla provincia di Cuneo. I mezzi vengono deviati verso il col de Sospel.

Maltempo : Frana in Francia - chiuso il Tunnel di Tenda : Anas rende noto che il Tunnel di Tenda, che collega Italia e Francia dalla provincia di Cuneo, è stato chiuso a causa di una frana in località Breil sur Roya, in Francia.

Maltempo. Frana in Friuli - impianti sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada

Maltempo Pistoia : Frana sulla SP34 nelle vicinanze del ponte di Sorana : Intervento dei vigili del fuoco di Pistoia nella notte per una frana sulla SP34, nelle vicinanze del ponte di Sorana. La frana ha ostruito la carreggiata: la strada è momentaneamente chiusa al traffico in attesa dei lavori di ripristino che saranno valutati dai tecnici della Provincia nelle prossime ore.

Frana nel bellunese : stato attenzione fino a martedì : E’ stato esteso fino alla giornata di martedì 19 dicembre lo stato di attenzione per la Protezione Civile in riferimento alla grossa Frana in movimento nei pressi di Perarolo di Cadore (Belluno). Lo ha deciso il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del sistema di Protezione Civile. Pur non essendo attese precipitazioni ...

Cile - Frana nel Sud : almeno 5 morti : 02.33 Nel sud del Cile una frana ha sommerso un villaggio:almeno 5 persone sono morte e altre 15 risultano disperse. Lo riferisce il viceministro dell'Interno aggiungendo che tra le vittime ci sarebbe anche un turista non ancora identificato. Le piogge hanno causato l' esondazione di un fiume vicino a una collina, che è franata su 20 delle 200 case del villaggio di Villa Santa Lucia nella regione di Los Lagos. I servizi di emergenza sono al ...

Maltempo - Frana nel bellunese : sei famiglie passeranno la notte fuori casa : Resteranno fuori dalle loro case anche la prossima notte, in via precauzionale, le famiglie di Perarolo di Cadore evacuate per il movimento di una grande frana, che origina dal monte Zucco. Il sindaco, Pierluigi Svaluto Ferro, riferisce che gli ultimi accertamenti tecnici confermano che una parte del corpo franoso e’ ancora in lento movimento, quindi permane lo stato di allerta per la zona, che sara’ rivalutato domani dagli uomini ...

Maltempo - Frana Monte Zucco nel Bellunese : 20 persone evacuate : Belluno, 13 dic. (askanews) I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 20 nel comune di Perarolo in provincia di Belluno per monitorare alla luce delle fotoelettriche la frana del ...

Maltempo nel Bellunese : Frana a Perarolo di Cadore - allarme rientrato : allarme rientrato per la frana che ieri sera aveva iniziato ad avanzare verso il Comune di Perarolo di Cadore (Belluno): secondo i Vigili del fuoco non vi sarebbe motivo di mantenere lo stato di allarme. Rimangono alloggiate in sedi diverse dalla propria abitazione, in via precauzionale, le circa venti persone evacuate. Il sindaco è in costante contatto con i tecnici della Regione Veneto.

Terza Frana nel Lecchese in due giorni : LECCO, 13 DIC - Altra frana sulle strade del Lecchese, la Terza in meno di due giorni. Nella notte si è verificata la caduta di massi e detriti sulla strada provinciale 65, che unisce Perledo a Esino ...