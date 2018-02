Forza Nuova a Napoli | la Mostra d' Oltremare | ' Nessuna manifestazione da noi'

Palermo - esponente di Forza Nuova pestato : già scarcerati gli antagonisti : Da tentato omicidio a lesioni gravi. Il gup del Tribunale di Palermo Roberto Riggio ha scarcerato Gianmarco Codraro e Carlo Mancuso, i due estremisti di sinistra legati al mondo dei centri sociali, accusati del brutale pestaggio del responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino (guarda il video). L'accusa, però, è stata derubricata in lesioni personali gravi e i due indagati sono stati sottoposti al divieto di dimora a Palermo, ...

Roma - Milano e Palermo cortei sabato/ Rischio scontri - identificati 18 militanti Forza Nuova : città blindate : Roma e Palermo, cortei 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte

Cortei antifascisti in tutta Italia : a Milano studenti sul monumento di Garibaldi - a Roma segnalati 18 militanti di Forza Nuova – LA DIRETTA : Roma, Milano e Palermo: da nord a sud oggi si annuncia un sabato di mobilitazione. Migliaia di persone scenderanno in piazza a una settimana dal voto per le elezioni politiche al grido di “ineleggibilità per i fascisti” in risposta ai comizi organizzati dalle destre. Mentre da Bologna proprio Simone Di Stefano nega che il fascismo sia una dittatura. Alta l’attenzione sulla sicurezza dopo i fatti di Torino e Pisa. Milano – ...

Comizio di Forza Nuova - domenica Fuorigrotta blindata : L'appuntamento è confermato per domani a mezzogiorno. A Fuorigrotta, e probabilmente non a caso in quel piazzale Tecchio destinato - per volontà dell'amministrazione comunale - a cambiar nome di qui a ...

Elezioni - da Forza Nuova al corteo antifascista : le manifestazioni a Bologna - Roma e Palermo : Dal corteo antifascista a Roma, dove arriveranno 350 pullman da tutta Italia, fino a quello di Forza Nuova a Palermo. Sono tante le manifestazioni previste nel fine settimana, l’ultimo prima delle Elezioni di domenica 4 marzo. Nella capitale, per limitare i disagi, tutte le iniziative si concentreranno nel pomeriggio di sabato tra le 14 e e 16. Tremila gli uomini delle forze dell’ordine impiegati tra cortei e manifestazioni. ...

Aggressione a militante Forza Nuova - antagonisti non parlano : Verrà emessa entro domani alle ore 12 la decisione del gip del Tribunale di Palermo, Roberto Riggio, sulla convalida del fermo di Gianmarco Codraro e Carlo Mancuso, i due giovani antagonisti arrestati ...

Palermo : Forza Nuova - confermiamo presenza Fiore al comizio di domani : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – “Mentre continuano i tentativi di intimidazione dei centri sociali contro i candidati di Italia agli Italiani – una scritta inequivocabile è apparsa stanotte su un muro di un paese del palermitano – e le fake news sulle modalità di svolgimento della nostra iniziativa elettorale, confermiamo la presenza di Roberto Fiore a Palermo sabato 24 febbraio alle 18.30”. E quanto si legge in una ...

Qualche decina di persone a contestare Fiore di Forza Nuova in una Darsena blindata : Camionette della polizia e dei carabinieri con Qualche decina di agenti in tenuta antisommossa a presidio di tutti i varchi di accesso a via Aquileia e la Digos in borghese a sorvegliare: massiccio ...

Leader di Forza Nuova pestato - pm : “Rischio di lesioni letali”. Legale : “Prove lacunose. Fermi legati solo al clamore” : Sarà celebrata domani, venerdì 23 febbraio, davanti al gip Roberto Riggio, l’udienza di convalida dei Fermi dei due giovani accusati del pestaggio di Massimiliano Ursino, il segretario provinciale palermitano di Forza Nuova. Accusati di tentato omicidio, e in carcere da ieri sera, sono Giovanni Codraro e Carlo Mancuso: insieme ad altre persone avrebbero legato con del nastro adesivo e picchiato Ursino nel pieno centro di Palermo. Il procuratore ...

Torino - esposto di Mattiello (Pd) ai pm : “Sciogliere Casapound e Forza Nuova - tentano di riorganizzare Partito fascista” : Simone Di Stefano, il leader di Casapound, è atteso stasera a Torino. Ad attenderlo ci saranno molti antifascisti dei centri sociali, ma anche dell’Anpi e di molti partiti e movimenti di centrosinistra e sinistra. È già molto teso il clima intorno alla presentazione dei candidati locali della formazione di estrema destra e stamattina la Digos della Questura di Torino ha eseguito alcune perquisizioni ai militanti del centro sociale Askatasuna e ...

Dirigente di Forza Nuova pestato a Palermo - due persone fermate per tentato omicidio : Il segretario provinciale palermitano di Forza Nuova Massimo Ursino martedì sera era stato legato e picchiato. I fermati sono Giovanni Mancuso, 25 anni, e Carlo Codraro, 27 anni: sono individuati grazie alle videocamere presenti nella zona del pestaggio