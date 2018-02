Foggia Brescia Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Foggia - entusiasmo alle stelle : prima il Brescia poi l’esodo per Novara : Quattro vittorie consecutive per il Foggia , la squadra di Stroppa è reduce dall’entusiasmante successo casalingo contro il Carpi. Il mercato invernale ha cambiato radicalmente la squadra, dal baratro della retrocessione la squadra si è trovata in breve tempo a ridosso dei playoff, l’obiettivo è alla portata. Adesso un nuovo importante match, quello davanti al pubblico amico contro il Brescia , obiettivo quinta vittoria consecutiva che ...

Ex Brescia ed Empoli - Zambelli firma per il Foggia : Nuovo rinforzo in arrivo per il Foggia : secondo La Gazzetta dello Sport oggi arriverà la firma di Marco Zambelli , ex difensore di Brescia ed Empoli ora svincolato.