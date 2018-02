FOGGIA-BRESCIA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

FOGGIA Brescia/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Foggia Brescia, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Quattro vittorie consecutive per i satanelli, buon momento anche per i lombardi(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 05:33:00 GMT)

FOGGIA - entusiasmo alle stelle : prima il Brescia poi l’esodo per Novara : Quattro vittorie consecutive per il Foggia, la squadra di Stroppa è reduce dall’entusiasmante successo casalingo contro il Carpi. Il mercato invernale ha cambiato radicalmente la squadra, dal baratro della retrocessione la squadra si è trovata in breve tempo a ridosso dei playoff, l’obiettivo è alla portata. Adesso un nuovo importante match, quello davanti al pubblico amico contro il Brescia, obiettivo quinta vittoria consecutiva che ...

