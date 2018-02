Florida | Fbi fu avvertita pericolo Cruz

Trump attacca l'Fbi : "Pensa solo al Russiagate e ignora segnali dalla Florida" : Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa sostiene che l'Fbi "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna di Trump. Non c'è nessuna collusione. Ricominci daccapo e ci renda tutti orgogliosi", scrive Trump. Il Bureau aveva ammesso di non aver agito dopo gli ...

Strage scuola in Florida - Trump si difende da critiche attaccando l'Fbi : E' una questione di vita o di morte e bisgona che non venga più trattata come una questione politica", ha poi detto Gonzalez all'agenzia di stampa France Presse. Ma la politica conta e la NRA è molto ...

Trump attacca Fbi dopo strage in Florida : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa ...

Strage Florida, Trump attacca l'Fbi: pensa solo al Russiagate Il tweet del presidente: "Il Bureau trascorre troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna presidenziale"

Strage in Florida - Trump contro Fbi : 'Troppo occupata con Russiagate' - : "E' molto triste che l'Fbi abbia ignorato i segnali mandati dal killer" scrive il presidente Usa in un tweet. E aggiunge, il Bureau "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la ...

Florida - Trump attacca l'Fbi dopo la strage al liceo : ignorò avvertimenti : Donald Trump si scaglia contro l' Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida . In un tweet, il presidente americano sostiene che l'...

L’FBI aveva ricevuto una segnalazione sull’autore della strage in Florida : A gennaio fu informata che Nikolas Cruz possedeva un fucile e diceva di voler sparare in una scuola, ma l'agenzia non seguì il protocollo previsto The post L’FBI aveva ricevuto una segnalazione sull’autore della strage in Florida appeared first on Il Post.

Florida - governatore : capo Fbi si dimetta : 00.32 Rick Scott, governatore della Florida, chiede le dimissioni del direttore Fbi Wray, dopo l'ammissione del Bureau di non aver agito a seguito degli avvertimenti ricevuti sul conto del killer del liceo di Parkland. L'Fbi ha riconosciuto di non aver fatto nulla quando il 5 gennaio una persona vicina all'autore della strage, Nikolas Cruz, contattò gli uffici investigativi per segnalare comportamenti preoccupanti.

Florida, l'Fbi: sapevamo ma non siamo intervenutiIl killer: sentivo demoni L'Fbi rivela di aver avuto segnalazioni sulla "volontà di uccidere di Nikolas Cruz" a gennaio ma di non essersi attivata per tempo. Polemica per l'avvocato del killer che lo abbraccia in aula.

