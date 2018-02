Festival Show 2018 La serata finale non sarà in Arena

Tra Festival e The Jackal a Sanremo è 'Pierfrancesco Favino Show' : Non può nemmeno essere considerato una sorpresa, perché chi ha visto almeno una volta una sua intervista video sa quanto sia divertente e spigliato. Quella di Pierfrancesco Favino , seppure al debutto ...

Fiorello verso un nuovo show su Rai1 dopo il Festival di Sanremo? : Sanremo 2018: Fiorello verso uno show su Rai1 dopo il successo al Festival ? Boom di ascolti per la prima puntata del Festival di Sanremo 2018 con il 52% di share. Gran parte del merito, inutile negarlo, va a Fiorello che è stato il mattatore della serata. Padronanza del palco, ironia, capacità di improvvisare e talento puro fanno di Fiorello lo show man più amato della televisione italiana. Il Corriere della Sera in edicola oggi lancia ...

Invasione di palco a Sanremo - Fiorello : “Cosa è successo con lui dopo il Festival”. Un momento di tensione a inizio serata subito smorzato dagli addetti della sicurezza - ma lo showman e il contestatore col piumino blu si sono rivisti a riflettori spenti : Festival di Sanremo, la prima serata è andata. Non senza colpi di scena, figurarsi. Anche perché quelli, all’Ariston come in ogni programma di punta che si rispetti, non mancano mai. Prima serata, si diceva, che è cominciata con un imprevisto: un’Invasione di palco in piena regola. Ci si è trovato Fiorello che, come anticipato nei giorni scorsi ha aperto le danze, anticipando l’inizio ufficiale della 68esima edizione del ...