Festival di Berlino Nessun premio per Figlia Mia di Laura Bispuri

Festival Berlino - vince 'Touch me not' : 20.27 L'Orso d'oro della 68a edizione del Festival di Berlino va al film 'Touch Me not' della regista romena Adina Pintilie. Orso d'argento per miglior regia all'americano Wes Anderson per 'L'isola dei cani'. Miglior attrice Ana Brun per 'Las herederas' del paraguaiano Marcello Martinessi:a lui l'Orso allo storico del cinema tedesco Bauer.Miglior attore Anthony Bajon per 'La priere'. Gran Premio della Giuria alla polacca Malgorzata Szumowska ...

Festival di Berlino 2018 - follia che passione. C’è anche Unsane il thriller di Steven Soderbergh girato con l’iPhone : follia che passione. Il Festival di Berlino sembra celebrarla a giudicare dai film “tematicamente” appaiati seppur su generi e stili assai diversi. Ma il sovrano dei folli cantori odierni è indiscutibilmente lui, Steven Soderbergh, giunto alla kermesse con uno dei suoi lavori più “curiosi” giacché girato con l’iPhone. Unsane, forte di premesse, ha mantenuto le promesse essendo un thriller teso dall’inizio alla fine come la corda di uno ...

Berlino - la playlist del Festival da Ed Sheeran a Gianni Bella : Berlino - È il festival da sempre più attento alla musica, la Berlinale. Sono passati al Palast artisti che spaziano da Madonna ai Rolling Stones. E quest'anno è venuta a farsi celebrare in un ...

Festival di Berlino 2018 - i registi gemelli romani dall’alberghiero al concorso : “Il nostro cinema non sarà mai comodo” : Arrivano dall’alberghiero (“con esperienze nel giardinaggio”) i gemelli romani Damiano e Fabio D’Innocenzo ma si esprimono con una consapevolezza da laurea umanistica in tasca. E neppure il fatto di essere stati selezionati alla Berlinale (concorso della sezione Panorama) con il loro esordio, La Terra dell’Abbastanza, li ha destabilizzati più di tanto. “La storia del nostro film arriva da esperienze che ci hanno formato, ma abbiamo tentato di ...

Festival di Berlino 2018 - Joaquin Phoenix recita per Gus Van Sant. Ma associazione disabili protesta perché non è un attore tetraplegico : “Combatti o muori”. Così accadeva nella vita reale del vignettista John Callahan e così accade nel biopic ad essa ispirato diretto da Gus Van Sant e con Joaquin Phoenix a vestirne i non facili panni da tetraplegico. Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot riporta oggi Hollywood alla Berlinale, con due per così dire “pezzi da 90” che non necessitano presentazioni. Ed è stata una bella sorpresa vedere il “divo” Phoenix, solitamente reticente alle ...

Festival di Berlino 2018 - applausi per “Figlia mia” con Alba Rohrwacher e Valeria Golino : unico film italiano in corsa per l’Orso d’oro : applausi dalle donne, soprattutto, ma anche da non pochi giornalisti maschi alla proiezione per la stampa internazionale di Figlia mia, stamani presentato in concorso alla Berlinale. Alla sua seconda volta al Festival tedesco, Laura Bispuri resta “emozionata e tesa”, perché comunque è da sola a rappresentare il Belpaese in corsa per l’Orso d’oro, e l’impresa non è facile. La sua avventura però non è in solitaria: con lei due radiose dive ...

Festival di Berlino 2018 - sul red carpet di «Damsel» - con Pattinson e Wasikowska : Dopo il grande successo della saga Twilight, Robert Pattinson sembra stregato dal cinema indipendente. Lo testimoniano i suoi ruoli più recenti in film come Cosmopolis, Good Time, Life e The Rover. In concorso alla 68° edizione del Festival di Berlino l’attore inglese appare nei panni di un ingenuo e impacciato cowboy, protagonista del film Damsel, un western anticonvenzionale diretto dai fratelli David e Nathan Zellner. Come Samuel Alabaster, ...

Festival di Berlino 2018 - Robert Pattinson e Mia Wasikowska con la campagna #MeToo. Fischi al film loro Damsel : Robert Pattinson e Mia Wasikowska sostengono #MeToo e tutte le attività a sostegno delle donne abusate che hanno deciso di fare coming out. Lo fanno sapere dalla Berlinale dove sono i divi di giornata in quanto protagonisti della commedia western Damsel diretta dai fratelli Zellner, oggi in concorso. “Sono stata in Australia quasi tutto il periodo da quando #MeToo è esploso, ma fin dall’inizio ho dato il mio sostegno, anche se da lontano da ...

Festival di Berlino 2018 : i look delle star : Ha aperto ieri sera i battenti la 68esima edizione del Festival di Berlino, la kermesse cinematografica che ogni anno si svolge nella capitale tedesca per una durata di ben undici giorni. Dal 1951, anno dell’inaugurazione ufficiale, il Festival ha assunto sempre più prestigio, arrivando a ospitare migliaia di visitatori, ma anche, ovviamente, registi e star internazionali in lizza per il premio principale della manifestazione: l’Orso ...

Festival di Berlino 2018 - apre Wes Anderson con il cartone animato Isle of Dogs : super cast di attori : Nell’anno (cinese) del Cane il Festival di Berlino azzecca il film d’apertura con un’apologia cinofila dalla prestigiosa e affezionata firma di Wes Anderson. Isle of Dogs, questo è il titolo dell’operain concorso del talentuoso cineasta texano, è il suo secondo film d’animazione dopo Fantastic Mr Fox ed è un’arguta metafora sociale e politica che sa divertire e intenerire nell’inconfondibile “stile Wes Anderson”. corale come da sua tradizione, ...

