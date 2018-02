: Festival di Berlino: stasera la consegna dell'Orso d'oro. Tra i favoriti il russo «Dovlatov» - sole24ore : Festival di Berlino: stasera la consegna dell'Orso d'oro. Tra i favoriti il russo «Dovlatov» - SkyTG24 : #UltimOra Festival del Cinema di Berlino, Orso d'oro a Touch Me Not della regista Adina Pintilie #canale50… - NoiNotizie : RT @SkyTG24: #UltimOra Festival del Cinema di Berlino, Orso d'oro a Touch Me Not della regista Adina Pintilie #canale50 -

L'Orso d'oro della 68a edizione deldiva al film 'Me Not' della regista romena Adina Pintilie. Orso d'argento per miglior regia all'americano Wes Anderson per 'L'isola dei cani'. Miglior attrice Ana Brun per 'Las herederas' del paraguaiano Marcello Martinessi:a lui l'Orso allo storico del cinema tedesco Bauer.Miglior attore Anthony Bajon per 'La priere'. Gran Premio della Giuria alla polacca Malgorzata Szumowska per 'Mug'.Menzione speciale a 'Cena d'aragoste' di Gregorio Franchetti (Usa-Italia).(Di sabato 24 febbraio 2018)