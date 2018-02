Eva Henger | Marco Ferri ha fumato sull’Isola? “Non smentisco” | “Stefano De Martino non

Francesco Monte/ Canna-gate - Eva Henger : "So chi chiamare e cosa far vedere" (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte e il caso Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018. Eva Henger pronta alla battaglia legale: "So come difendermi, chi chiamare e cosa far vedere se dovesse servire"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 07:00:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO ISOLA DEI FAMOSI/ Eva Henger : "La produzione già sapeva" : STRISCIA la NOTIZIA CONTRO ISOLA dei FAMOSI: "Nuove stranezze sul canna-gate". Ma è guerra tra Mediaset e Magnolia? Le ultime notizie, le ipotesi e le indiscrezioni sul caso

Eva Henger e Barbara d’Urso attaccate da Naike Rivelli : Naike Rivelli contro Eva Henger e Barbara d’Urso Naike Rivelli nelle ultime ore si è scagliata contro Barbara d’Urso e Eva Henger attraverso due post caricati sul suo profilo Instagram. La figlia di Ornella Muti ha infatti caricato pochi minuti fa una foto della conduttrice di Pomeriggio 5 e ha poi scritto questo duro attacco sia contro Barbara sia contro il programma di Video News: “Testate Giornalistiche in tv e ...

Naike Rivelli difende Francesco Monte e Magnolia e attacca Eva Henger e Barbara d’Urso : La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, difende la Magnolia e l’Isola dei Famosi dalle accuse di Eva Henger Naike Rivelli è tornata ad attaccare Eva Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Ancora una volta la figlia di Ornella Muti si è schierata dalla parte di Francesco Monte ma soprattutto della Magnolia, casa di produzione […] L'articolo Naike Rivelli difende Francesco Monte e Magnolia e attacca Eva Henger e Barbara ...

Daniele Bossari e l'auricolare/ Dopo Eva Henger anche Striscia la notizia lo smaschera (Isola dei famosi) : Daniele Bossari ha usato l'auricolare durante l'ultima puntata de L'Isola dei famosi 2018: Dopo Eva Henger, anche Striscia la notizia smaschera l'opinionista.

Eva Henger dopo l’isola cammino con i bodyguard : Eva Henger parla delle conseguenza delle accuse contro Francesco Monte sul consumo di marjuana sull’isola dei Famosi: “Ho letto frasi agghiaccianti come “ti taglio la gola” o “ti do una coltellata” ha fatto sapere a “Nuovo” – e sinceramente mi sono spaventata, soprattutto perché non erano rivolte soltanto a me, ma anche ai miei affetti più cari. Compresa mia figlia Jennifer, che ha soltanto 8 anni”. Non si aspettava ...

“Costretta a girare scortata”. Canna-gate - Eva Henger ha paura. Per la prima volta - racconta nei dettagli cosa le sta succedendo dopo le accuse a Francesco Monte : Eva Henger, ancora lei. Da quando ha sollevato in diretta tv, all’Isola dei Famosi, il cosiddetto ‘Canna-gate’, non c’è giorno che non si parli di lei. Una delle ultime? Striscia la notizia ha svelato il contenuto e la protagonista della famosa testimonianza che, poco prima dell’ultima diretta, aveva spiazzato la stessa Alessia Marcuzzi: Chiara Nasti, la blogger ed ex naufraga (si è ritirata spontaneamente ...

Francesco Monte - Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018/ Chiara Nasti conferma la versione di Eva Henger : Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018, continua la polemica tra Eva Henger e Francesco Monte sulle canne fumate dall'ex tronista in Honduras: la posizione di Magnolia

Chiara Nasti a Striscia la notizia conferma la versione di Eva Henger e rivela : “Ha fumato anche Marco Ferri” : Striscia la notizia fa sentire la testimonianza di Chiara Nasti sul canna-gate Colpo di scena nel canna-gate dell’Isola dei Famosi. Striscia la notizia ha rivelato che la testimonianza fatta ascoltare ad Alessia Marcuzzi qualche giorno fa è stata fatta da Chiara Nasti. La fashion blogger è stata registrata da una terza persona mentre chiacchierava con […] L'articolo Chiara Nasti a Striscia la notizia conferma la versione di Eva ...

Isola - Eva Henger dopo le accuse a Francesco Monte : "Per evitare qualche matto mi faccio accompagnare da due bodyguard" : MILANO ? ?Non mi aspettavo che centinaia di suoi sostenitori mi attaccassero sui social network con minacce di ogni tipo?. Eva Henger parla delle conseguenza delle accuse contro...

Eva Henger attacca Daniele Bossari : 'pilotato' a L'Isola dei Famosi? Le accuse dopo quella frase contro di lei : Eva Henger 'spietata' contro l'opinionista Daniele Bossari : non perdona la frase detta dal vincitore del GF VIP su di lei e svela un retroscena durante la puntata de L'Isola dei Famosi . Si sta ...