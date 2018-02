EMBRACO I licenziamenti da non scaricare sull' Europa

EMBRACO conferma licenziamenti - è rottura : Torino, 22 feb. (Adnkronos) - Con l’ennesima fumata nera si sono chiusi questo pomeriggio all’Unione Industriale di Torino i primi 45 giorni di trattativa sindacale previsti per legge sulla vicenda della Embraco di Riva di Chieri. La multinazionale del gruppo Whirlpool nelle scorse settimane ha annu

EMBRACO conferma licenziamenti - è rottura : Torino, 22 feb. (Adnkronos) – Con l’ennesima fumata nera si sono chiusi questo pomeriggio all’Unione Industriale di Torino i primi 45 giorni di trattativa sindacale previsti per legge sulla vicenda della Embraco di Riva di Chieri. La multinazionale del gruppo Whirlpool nelle scorse settimane ha annunciato l’intenzione di cessare l’attività nel sito produttivo torinese con il conseguente licenziamento di 497 ...

EMBRACO - i sindacati europei chiedono stop licenziamenti : 'Faremo tutti i passi possibili per bloccare l'operazione: basta con questa 'prateria delocalizzatrice''. Così Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati , Ces, , ...

EMBRACO conferma i licenziamenti - un operaio si incatena ai cancelli della fabbrica : "Non molliamo" : L'azienda dice no alla cassa integrazione e tira dritto sulla delocalizzazione in Slovacchia, i lavoratori bloccano la statale Torino-Asti. E Calenda annuncia di voler chiedere chiarimenti in Ue: "In questo caso sono stati dati aiuti di stato illegittimi? E come intende affrontare il tema la Commissione europea?"

EMBRACO non ritira i licenziamenti. Calenda : «Gentaglia - ora al lavoro con Invitalia» : Alla proposta del governo di fermare licenziamenti e cassa integrazione «Embraco ha risposto negativamente, si conferma un atteggiamento di totale...

