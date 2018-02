Emanuela Folliero | ecco i calciatori che si innamorarono di me

Blastingnews

(Di sabato 24 febbraio 2018), bella annunciatrice e conduttrice televisiva, non è certamente mai passata inosservata ai telespettatori e nemmeno a tanti protagonisti della televisione, dello spettacolo e del mondo dello sport. La donna si racconta un po' e parla degli uomini noti che le hanno fatto la corte e che in un certo senso si sono innamorati di lei. Andiamo a scoprire qualche storia e qualche aneddoto che la bella presentatrice ha voluto regalare ai suoi ammiratori e a tutti gli appassionati in una intervista rilasciata a Golssip.raccontarivela di essere da sempre interista e di aver avuto la fortuna di conoscere Baresi e Rummenigge, anche se in maniera a dir poco esilarante: distribuiva volantini per strada con i pattini e per non prendere in pieno una persona è finita tra le braccia di un ragazzo, che il destino ha voluto fosse Beppe Baresi. La ...