Elezioni | tutte le proposte per il lavoro

Guida alle Elezioni 4 marzo 2018 via Facebook : tutte le posizioni dei partiti nello strumento social : In cerca di una Guida per le prossime elezioni 4 marzo 2018 perché decisamente confusi tra le posizioni di ogni singolo partito o schieramento politico su argomenti fondamentali come la finanza, la salute, la scuola, l'innovazione e molto altro ancora? Per questa tornata elettorale, è stato lanciato uno tool Facebook che in pochi si sarebbero immaginati ma che da qualche ora campeggia sulle bacheche social di milioni di italiani. Di che cosa ...

Sondaggi Elezioni 2018 - chi vincerà? Tutte le rilevazioni per politiche e regionali : elezioni, è iniziato il conto alla rovescia: il 4 marzo 2018 gli italiani potranno tornare alle urne...

Liguria - tutte le liste per le Elezioni : Ecco nome per nome e partito per partito chi sono i candidati alla Camera e al Senato nell’uninominale e nel plurinominale

Elezioni politiche del 4 marzo 2018 : ecco una guida con tutte le istruzioni sulle modalità di voto : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per rinnovare i seggi del Parlamento: quest’anno ci saranno una nuova legge elettorale, una nuova scheda e un nuovo metodo per esprimere il proprio voto. ecco, dunque, una breve guida per spiegare il sistema e per far arrivare tutti sicuri al voto. Cominciamo con la scheda elettorale. Vi verranno consegnate una scheda elettorale per la Camera e una per il Senato (quest’ultima solo se avete almeno ...

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, si voterà domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. Dopo la firma

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Elezioni 2018. Quando si vota e tutte le scadenze : Mancando poco più di un mese e mezzo alla data elettorale del 4 marzo, incalzano le scadenze di ordine giuridico-amministrativo. Da Quando, a fine dicembre, il Presidente del Consiglio ha promulgato il decreto di scioglimento delle Camere e l’indizione dei comizi elettorali (il termine deriva dal latino plurale ‘comitia’, le assemblee del popolo a sua volta suddiviso per curie, centurie, tribù), è anche entrata in vigore la ...

La mia vita bellissima dopo le Elezioni (se tutte le promesse saranno mantenute) : Se tutto andrà come deve andare, sarà una pacchia. E io per prepararmi, ho già programmato la mia giornata tipo. dopo il 4 marzo, e una volta che le promesse di tutti i candidati premier saranno com’è prevedibile mantenute, io mi alzerò tardi. Che è già un ottimo inizio. Non avendo impegni incombenti, per la verità non avendone proprio, passerò la mattina guardando la Tv (senza pagare il canone, me l’ha promesso Renzi). Al pomeriggio ...

Elezioni regionali Lazio 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Elezioni regionali nel Lazio il 4 marzo 2018, in contemporanea con le Elezioni politiche: i cittadini residenti nel...