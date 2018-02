Elezioni | Santanché FdI | chiuderemo centri sociali

meteoweb.eu

(Di sabato 24 febbraio 2018) Milano, 24 feb. (AdnKronos) – “Noi non ci facciamo intimidire dagli elementi violenti ed antidemocratici che si annidano nei, che, quando saremo al Governo dovremo chiudere per motivi di ordine pubblico”. Lo afferma la parlamentare di FdI, Daniela, facendo notare che “questa campagna elettorale è stata, purtroppo, viziata, dagli scontri di piazza, dalle azioni violente, dalle minacce e dalla riproposizione di uno scenario anni ’70 che, però, è più una trovata propagandistica per non parlare dei veri problemi del Paese che realtà”. L'articolo(FdI),sembra essere il primo su Meteo Web.