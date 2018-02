Elezioni | Salvini | con Berlusconi giovedì sera a Roma

Elezioni e social /3 – Martellamento - patria e sfottò : così Salvini si è imposto su Twitter : Presidiare il mezzo con un alto volume di attività, per imporre i propri temi. Presentando all’inizio di febbraio il monitoraggio Twitter social Recap riassumevo così i primi indizi che emergevano dai tweet dei leader italiani in campagna elettorale. A dieci giorni dal voto, a meno di recuperi miracolosi, su Twitter probabilmente un primo arrivato c’è ed è Matteo Salvini: è il leader della Lega il politico che, dal giorno dello scioglimento ...

Elezioni : Berlusconi - leali se Salvini premier ma ancora non suo momento : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Se Matteo Salvini “prendesse un voto più di noi, lo sosterremmo con piena lealtà. Ma questo stavolta non accadrà. Però Matteo è giovane, verrà anche il suo momento, ne sono certo”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Il Dubbio’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, leali se Salvini premier ma ancora non suo momento sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - Renzi e Salvini si sfidano anche su Twitter. I DATI - : Il segretario Pd e il leader della Lega sono i più attivi sul social network. Quanti follower hanno e quali reazioni suscitano?

Elezioni - Salvini hackerato : leader Carroccio ‘camuffato’ da maiale. Online anche 70mila mail : Matteo Salvini ‘camuffato’ da maiale, con la bandiera di Casapound e una croce celtica. Anonymous Italia ha hackerato i siti della Lega e di Salvinipremier. E oltre a questo hanno reso pubbliche più di 70mila email dei suoi iscritti “e non solo, anche email personali. Un dump – spiegano gli hacker sul loro blog – gentilmente preso dagli amici di #anonplus, perché voi capiate che la sicurezza alla quale dovete fare ...

Elezioni - hackerato Salvini : leader Carroccio ‘camuffato’ da maiale. Online anche 70mila mail : Matteo Salvini ‘camuffato’ da maiale, con la bandiera di Casapound e una croce celtica. Anonymous Italia ha hackerato i siti della Lega e di Salvinipremier. E oltre a questo hanno reso pubbliche più di 70mila email dei suoi iscritti “e non solo, anche email personali. Un dump – spiegano gli hacker sul loro blog – gentilmente preso dagli amici di #anonplus, perché voi capiate che la sicurezza alla quale dovete fare ...

Elezioni - hackerati siti di Lega e Salvinipremier : leader del Carroccio ‘camuffato’ da maiale : Matteo Salvini ‘camuffato’ da maiale, con la bandiera di Casapound e una croce celtica. Anonymous Italia ha hackerato i siti della Lega e di Salvinipremier. E oltre a questo hanno reso pubbliche più di 70mila email dei suoi iscritti “e non solo, anche email personali. Un dump – spiegano gli hacker sul loro blog – gentilmente preso dagli amici di #anonplus, perché voi capiate che la sicurezza alla quale dovete fare ...

Elezioni 2018/ Allarme Juncker su voto Italia : “Governo non operativo”. Salvini - “l’Europa ci odia” : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "governo Italia non sarà operativo". Gentiloni, "non è un salto nel buio". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Juncker prevede il peggio per l’Italia? Per fortuna non c’azzecca mai” : “Ho letto che Juncker dice che bisogna prepararsi al peggio in Italia: per fortuna non c’azzecca mai. L’Europa si dimostra tutto fuorché amica dell’Italia, il caso del ricorso irricevibile su Ema è l’ennesima dimostrazione”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, incontrando i corrispondenti stranieri presso la sede della stampa estera. “Berlusconi convinto che io non sarà mai premier perché ...

Elezioni : Lega - a Padova lunedì 26 Salvini al Palageox : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "La Lega non frequenta Soros e i banchieri. La Lega sta nelle piazze, con la gente per bene. Ogni anno l’Italia “perde” 200.000 persone: una città grande come Padova. Il Pd vuole riempire le culle vuote con l’immigrazione. Noi vogliamo che l’Italia torni ad essere come

Elezioni : Salvini - Berlusconi stia attento con ironia e scherzo : Roma, 22 feb. , AdnKronos, 'Bisogna stare attenti con l'ironia, perché c'è tanta gente che ha fame, un lavoro precario e sta pensando di lasciare l'Italia. Quindi l'ultima cosa di cui c'è bisogno in ...

Elezioni : Salvini - Berlusconi stia attento con ironia e scherzo : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Bisogna stare attenti con l’ironia, perché c’è tanta gente che ha fame, un lavoro precario e sta pensando di lasciare l’Italia. Quindi l’ultima cosa di cui c’è bisogno in campagna elettorale è l’ironia, la burla lo scherzo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Coffee break’ su L7, commenta la correzione di Silvio Berlusconi a ...

Elezioni : Salvini - manderemo partecipazioni a Berlusconi per manifestazione : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Alla manifestazione del centrodestra del primo marzo “conto che ci siamo tutti e tre”. A Silvio Berlusconi “manderemo le partecipazioni, formale invito”, ma “l’Italia non la raggiungi solo in televisione”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Coffee break’ su La7. L'articolo Elezioni: Salvini, manderemo partecipazioni a Berlusconi ...

Elezioni - Salvini : 'Prima gli italiani'. Ma usa foto di stranieri - : Secondo quanto rivelato dal sito The Vision, nei manifesti elettorali della Lega comparirebbero modelli cechi e slovacchi. I protagonisti degli scatti lavorano per agenzie che vendono immagini in ...

Elezioni 2018/ Berlusconi : “Salvini non sarà il premier - Lega troppo distante”. E sul divorzio con la Lario.. : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Centrodestra, Pd e Movimento 5 Stelle. Tra aggressioni e violenze, Berlusconi torna protagonista, "Salvini non sarà premier"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:04:00 GMT)