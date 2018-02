Elezioni politiche | Olivieri e Canonico a Michele Emiliano | ' Se il PD perde tu e Decaro

Corrado Formigli a Tv Talk/ Le Elezioni politiche del 4 marzo e la presenza dei politici in televisione : Corrado Formigli, ospite di Tv Talk su Rai3, per discutere del legame tra programmi politici e i temi affrontati dai leader politici durante la campagna elettorale in vista delle elezioni(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 02:06:00 GMT)

Elezioni politiche e Regionali Guido Pianeselli : 'Il Popolo della Famiglia si presenta per difendere vita e moralità' : Alle persone interessa soprattutto il lavoro, cosa avete in mente per le piccole realtà? In economia dobbiamo impedire la distruzione del tessuto sociale con la scomparsa della classe media. Dobbiamo ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Focus indecisi : alle Politiche 2013 votavano Pd e Berlusconi - oggi… : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Elezioni politiche - Amnesty International : “In Italia centrodestra alimenta razzismo e odio” : Elezioni politiche, Amnesty International: “In Italia centrodestra alimenta razzismo e odio” Nel rapporto annuale di Amnesty International, relativo al 2017-2018, si evidenzia un generale incremento dell’odio razziale e nello stesso tempo una crescita dei movimenti per i diritti civili. Nella campagna elettorale Italiana gli slogan razzisti vengono utilizzati maggiormente dal centrodestra.Continua a leggere Nel rapporto ...

Elezioni politiche e Regionali I giovani stanno spopolando su tutti i fronti ma l'incognita sarà il 'grande vecchio' : ... che ha un fratello in quiescenza ma sempre nella magistratura a Viterbo , e che negli ultimi anni è stato il paladino della lotta al doping nello sport. Alberto Cozzella ovviamente si è dimesso dall'...

Le bufale sulle Elezioni politiche del 4 marzo : (Foto: Ulleo/Pixabay) Come in ogni occasione di voto che si rispetti, durante la campagna elettorale proliferano sul web una serie di storie false a proposito di sondaggi, modalità di partecipazione e presunti brogli elettorali. Probabilmente stiamo entrando proprio in questi giorni nella fase calda pre-voto, quel periodo in cui impazzano sui social (insieme a tante notizie vere) alcune storie assurde e folli. Già ora, a dieci giorni ...

Elezioni politiche 2018 - come funzionano i permessi elettorali : A meno di 2 settimane dalle Elezioni politiche 2018 oggi ci occupiamo delle persone che partecipano alle operazioni elettorali e che per parteciparvi hanno diritto ai permessi elettorali. Vediamo nel dettaglio come funzionano. A chi spettano i permessi elettorali Tutti i lavoratori dipendenti possono beneficiare dei permessi elettorali se sono nominati: presidente di seggio; vicepresidente di seggio; segretario di seggio; scrutatore di ...

Facebook e Google si preparano alle Elezioni politiche 2018 : Il 4 marzo si avvicina, anche Facebook e Google si stanno preparando alle elezioni politiche 2018. Dai "Punti di vista" e le interviste in collaborazione con ANSA di Facebook, alle informazioni utili ed i Post messi a disposizione dei vari partiti politici da parte di Google, i cittadini italiani hanno tutti gli strumenti per poter esprimere in maniera consapevole la propria preferenza. L'articolo Facebook e Google si preparano alle elezioni ...

Elezioni politiche - confronto tv tra candidati territorio : Questa sera, alle ore 21.30, su Telemia, canale 85 del digitale terrestre, e in streaming sul sito www.telemia.it, andrà in onda il confronto tra i candidati alla Camera Cannizzaro, Tripodi, Lucà e Toscano nel collegio uninominale Gioia Tauro.

Elezioni politiche 2018 - le risposte sulla scienza : Solo cinque forze politiche hanno aderito all'iniziativa, ecco le loro risposte Per stimolare il dibattito su temi di scienza in campagna elettorale, il gruppo Dibattito scienza ha posto dieci ...

Chi vincerà le Elezioni politiche? Le previsioni dei social : Uno sguardo dall'alto sugli umori dell'elettorato italiano attraverso l'analisi dei Big Data provenienti dalla Rete

Elezioni politiche : le proposte di Severino Nappi - Fi - per Ischia e l'Area Flegrea VIDEO : E' necessaria una rete di sistema che coinvolga imprese, professionisti e mondo del lavoro. Correlati [ Elezioni ], [ forza italia ], [ forza italia.Ischia terremoto ], [ Politiche ], [ proposte ], ...

Elezioni politiche 2018 - quando si vota? La data e come funziona. Tutto quello che c’è da sapere prima delle urne : Domenica 4 marzo si svolgeranno le Elezioni Politiche 2018: gli italiani sono chiamati alle urne per votare il Governo che guiderà il Paese per i prossimi cinque anni. I seggi saranno aperti dalle ore 07.00 alle ore 23.00, per votare è necessario presentare un documento d’identità e un certificato elettorale valido. PER COSA SI VOTA IL 4 MARZO? Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le Elezioni Politiche. Gli italiani sceglieranno il ...