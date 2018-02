Elezioni | Grande Nord | Salvini che giura è pagliaccio

Elezioni Politiche e Regionali I giovani stanno spopolando su tutti i fronti ma l'incognita sarà il 'grande vecchio' : ... che ha un fratello in quiescenza ma sempre nella magistratura a Viterbo , e che negli ultimi anni è stato il paladino della lotta al doping nello sport. Alberto Cozzella ovviamente si è dimesso dall'...

Vittorio Feltri : 'Sinistra maledetta - dopo le Elezioni la grande porcata. Regia di Prodi' : Si accettano scommesse: prepariamoci alla 'grande porcata' dopo le elezioni, firmata dalla ' sinistra maledetta '. A svelarla è il direttore di Libero Vittorio Feltri , con un succosissimo e ...

Elezioni - per i Verdi la Flat tax è un grande regalo ai politici : “Ecco quanto ci guadagnano Berlusconi e Salvini” : La Flat tax promessa e sbandierata dal centrodestra di Berlusconi, Salvini e Meloni? “Una sòla per gli italiani”, secondo il leader dei Verdi e candidato della lista Insieme al Senato, Angelo Bonelli. Il motivo? Più che gli italiani, secondo le simulazioni della lista alleata del Pd, a risparmiare sulle tasse sarebbero gli stessi leader di Forza Italia e Lega, così come altri parlamentari del centrodestra. Secondo Bonelli, con ...

Elezioni 4 marzo - se la più grande speranza è che non vinca nessuno : Alzi la mano chi il 5 marzo farà mattina davanti alla televisione, non per scoprire i vincitori degli Oscar, ma per capire chi ha vinto le Elezioni in Italia. Io me la ricordo ancora la notte del 2006, nella redazione di un giornale (che era l’Unità), con mio padre che mi chiamava in continuazione per spiegarmi, angosciato: “Guarda, che il conto dei voti reali del ministero dell’Interno dice che l’Unione è in vantaggio”. Questo mentre le ...

Elezioni - Alemanno : 'In Calabria grande salto di livello che ci permetterà di eleggere un senatore' : "Noi contiamo in Calabria di fare un grande salto di livello che ci permetterà di eleggere un senatore. Matteo Salvini è capolista, ma è capolista in molti altri collegi, quindi Tilde Minasi può ...

Elezioni 2018 - M5s avvia verifiche su rimborsi : 'Buco più grande' - : Dopo il caso dei parlamentari Cecconi e Martelli , si teme che il "buco" possa essere più grande del previsto. Il leader Di Maio: "Chi viola le regole è fuori"

Elezioni - Berlusconi : 'Impossibile una grande coalizione' : E in particolare si scaglia contro il Movimento pentastellato: "Una vittoria dei 5 stelle farebbe precipitare l'Italia in una grave crisi politica ed economica". Il Cavaliere torna poi sui fatti di ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Con governo Berlusconi e Lega avete fatto la più grande sanatoria di clandestini” : Confronto sul tema immigrazione a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che lei faccia parte della stessa coalizione di Berlusconi e di Salvini” – esordisce Scanzi – “E allora, visto che lei giustamente parla di responsabilità delle istituzioni anche per il centrosinistra, le vorrei ricordare quello che lei già sa benissimo. Lei sostiene di avere ...

Elezioni Politiche e Regionali Caci - Ceccarelli e Sabatini in grande rimonta su tutta la provincia. Bene Notazio e Mazzoli. Caduta libera ... : Va ricordato che questa candidatura, fino all'ultimo, è stata osteggiata, boicottata ed oggi accetta solo allo scopo di cancellarlo, insieme all'amico Giulio Marini, dalla politica cittadina ma, a ...

Elezioni - Romani : 'Vicinissimi alla vittoria - Tajani sarebbe premier di grande prestigio' : 'Non mi strapperà mai questa mattina una parola sulle larghe intese, lavoriamo e siamo vicinissimi alla vittoria. In Senato c'è già la maggioranza, alla Camera ci mancano 7 deputati'. Lo dice Paolo ...

Elezioni - Renzi : “C’è grande coalizione pronta - tra M5s e Lega”. Di Maio : “Larghe intese? Quella nata col Rosatellum” : “grande coalizione? C’è già, è Quella tra la Lega e i Cinque Stelle“. “Falso, è Quella che si è formata attorno alla legge elettorale“. Botte e risposta a distanza di luogo e tempo tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Il tema, neanche a dirlo, è quello dei possibili sviluppi politici dopo il voto del 4 marzo, specie se nessuna coalizione avrà i numeri per governare. La vulgata vede nell’intesa tra Pd e ...

Gentiloni a Davos : “Italia sulla strada giusta ma c’è grande attenzione sulle prossime Elezioni” : «Sono in buona salute, ma il mio impegno, 13 mesi fa, era portare il paese alla fine della legislatura, portare avanti le riforme e affrontare alcune crisi serie come quella migratoria e delle banche. Questo era il mio impegno e termina con le elezioni. Dopo, vedremo». Così ha detto Paolo Gentiloni a proposito del suo futuro politico rispondendo al...

Berlusconi : escludo la grande coalizione - il centrodestra vincerà le Elezioni : L'ipotesi "di una grande coalizione, che ancora oggi molti giornali insinuano, non è reale". A chiarirlo al termine dell'incontro con il presidente del Ppe, Josep Daul, a Bruxelles, è il leader di ...

Sì dell'Spd alla Grande Coalizione Scongiurate le nuove Elezioni La linea Schulz passa per pochi voti : Il congresso dei socialdemocratici tedeschi dell'Spd riunito a Bonn ha votato a favore della Grande Coalizione con l'Unione di Angela Merkel per il governo in Germania. A favore della mozione sostenuta dal leader Martin Schulz hanno votato 362 delegati, 279 i contrari Segui su affaritaliani.it