Elezioni : Fiore - Vogliono fare tribunali sovietici per farci fuori : Palermo, 24 feb. (Adnkronos) – “Noi fuorilegge? E allora perché oggi siamo qui a fare la nostra campagna elettorale? Ci hanno già provato a metterci al bando quindici anni fa e non ci sono riusciti. Di cosa stiamo parlando?”. Lo ha detto Roberto Fiore, leader di Forza nuova, a Palermo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono un commento su chi considera Forza Nuova fuorilegge. “Vogliono fare i loro tribunali ...

Elezioni / Incontro di Liberi e Uguali a Ravenna sul lavoro con Paglia - Belfiore ed Errani : Sono previste interventi e testimonianze del mondo del lavoro, della ricerca e dell'economia della provincia di Ravenna. All'Incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sono state invitate le ...

Elezioni : Fn - comizio di Fiore a Palermo il 24 febbraio : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, candidato alla presidenza del consiglio della lista Italia agli Italiani, sarà a Palermo il 24 febbraio per un comizio che si terrà nel pomeriggio. "Non vogliamo fare i misteriosi - spiega Massimo Ursino, responsabile provinciale

Elezioni : Fn - comizio di Fiore a Palermo il 24 febbraio : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, candidato alla presidenza del consiglio della lista Italia agli Italiani, sarà a Palermo il 24 febbraio per un comizio che si terrà nel pomeriggio. “Non vogliamo fare i misteriosi – spiega Massimo Ursino, responsabile provinciale di Forza Nuova nel palermitano – ma garantire la necessaria sicurezza all’evento in un momento in cui, anche da ...

Elezioni - lo scontro Boschi-Biancofiore secondo Gene Gnocchi : “Ecco il comizio in Trentino” : “Cosa fa la Boschi in Trentino?”, inizia con questa domanda la copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì (La7) : “Te lo dico io cosa fa. Continua la sua campagna a suon di comizi sempre rigorosamente in tedesco. Va nelle malghe più sperdute”. E mostra un pezzo del presunto comizio… “E allora il centrodestra è corso ai ripari e le ha messo contro un pezzo da novanta: Michaela Biancofiore. Ti faccio vedere il ...

Sanremo 2018 e la politica : sotto Elezioni Fiorello e il Festival piace ai leader. Twittano Renzi - Di Maio e anche Grasso : Il mondo della politica lo segue eccome il Festival di Sanremo, specie in questa fase pre-elezioni e specie quando in scena c'è un ciclone che si chiama Fiorello, il quale stasera non ha mancato di prenderla di mira la politica stessa. E le reazioni a mezzo social non si sono fatte attendere. Il segretario del Pd Matteo Renzi per esempio ha twittato che Fiorello "ha già vinto lui. #Fiorello superstar. Oggettivamente il numero ...

Elezioni - l’eredità di don Milani al centro della sfida fiorentina tra Toccafondi (ora Pd) e Gesualdi (LeU) : In principio fu Walter Veltroni. Da segretario dei Ds, nel gennaio del 2000, prese a prestito per il congresso del Lingotto il celebre “I care” che campeggiava nella spartana scuoletta di don Lorenzo Milani a Barbiana, nel Mugello. Da allora è stato un susseguirsi di tirate politiche della tonaca del prete scomodo. Prima, soprattutto quando il priore, morto per leucemia nel 1967, a soli 44 anni, in genere i politici stavano alla larga da ...

Elezioni e pensioni/ La sfida di Michaela Biancofiore a Maria Elena Boschi (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 31 gennaio. La sfida di Michaela Biancofiore a Maria Elena Boschi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Elezioni 2018 - Michaela Biancofiore : "La Boschi a Bolzano mi dà malinconia" : Bolzano, 31 gennaio 2018 - "Non sono io a sfidare Maria Elena Boschi. È lei che viene a casa mia". Parola di Michaela Biancofiore, da sempre con Silvio Berlusconi e il centrodestra, candidata all'...