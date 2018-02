Elezioni | ecco quanto pesano sul voto Google | social e big data L’inchiesta su

Feeling nei partiti con le faccine. Ecco l'Elezioni-emoji : Affaritaliani.it lancia l'elezioni-emoji: per ogni partito viene indicata un emojii in base al Feeling che si respira sui risultati del 4 marzo. Si tratta di impressioni raccolte tra i parlamentari di tutti i partiti e assolutamente non di sondaggi Segui su affaritaliani.it

Elezioni E FINANZA/ Ecco perché i mercati non temono il voto del 4 marzo : I mercati non sembrano affatto preoccupati per le ELEZIONI italiane. La ragione è semplice: nessun partito mette in discussione l’Europa, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:01:00 GMT)AIR ITALY/ Qatar Airways, Malpensa e i grattacapi per Alitalia, di G. GazzoliSPILLO/ L'indice di miseria smonta i falsi miti su euro e Ue, di P. Annoni

A Palermo le sElezioni di Avanti un altro di Bonolis. Ecco come partecipare : Si terranno a Palermo le selezioni per la popolare trasmissione televisiva di Canale 5 'Avanti un altro', di Paolo Bonolis. Dopo Bari, Firenze, Milano, Fiuggi, Verona, Roma e Torino, la Redazione di '...

'Ue - Usa e Putin : ecco chi vorrebbero che vincesse le Elezioni in Italia' : Il commento del direttore de La Stampa Maurizio Molinari durante la trasmissione di La7 Omnibus sull'influenza di Stati Uniti, Europa e Russia sulle imminenti elezioni italiane.

Elezioni : da autonomia a riforma Imu-Tasu - ecco la piattaforma dei sindaci : Più autonomia fiscale , una riforma della tassazione sulla casa unificando Imu e Tasi con l'obiettivo di semplificare la vita ai cittadini, proseguire sulla strada del riordino istituzionale ...

Elezioni IN LOMBARDIA/ Cattaneo - Noi con l'Italia - : buono scuola e parità - ecco cosa abbiamo fatto : 'Gori si presenta furbescamente come paladino del buono scuola ma non è credibile. Il Pd e il suo programma lo smentiscono'. Raffaele Cattaneo.

Elezioni IN LOMBARDIA/ Cattaneo (Noi con l'Italia) : buono scuola e parità - ecco cosa abbiamo fatto : "Gori si presenta furbescamente come paladino del buono scuola ma non è credibile. Il Pd e il suo programma lo smentiscono". RAFFAELE Cattaneo (Noi con l'Italia) risponde a G. Gori(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:19:00 GMT)ELEZIONI IN LOMBARDIA/ Gori: la Lega ha tagliato il buono scuola, ecco come lo rilancioREFERENDUM AUTONOMIA/ In LOMBARDIA e Veneto: soldi & competenze, ecco come funziona, di R. Cattaneo

[Il retroscena] Il centrodestra arriverà primo ma non avrà i numeri per governare. Ecco cosa succederà il giorno dopo le Elezioni : Dove lui aveva sempre messo Giulio Tremonti, oggi il fondatore del centrodestra dice di volere un tecnico: "Per fare il ministro dell'Economia serve una persona che conosca a fondo la realtà del ...

Elezioni IN LOMBARDIA/ Gori : la Lega ha tagliato il buono scuola - ecco come lo rilancio : Il candidato alla Regione LOMBARDIA GIORGIO Gori (Pd) risponde alle richieste di chiarimento che gli sono giunte dalle scuole paritarie sulla volontà di mantenere il buono scuola(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:22:00 GMT)scuola/ Paritarie, la legge di bilancio taglia i fondi: nuovo schiaffo al pluralismo, di R. Pasoliniscuola/ Paritarie, tra élite e diplomifici c'è di mezzo la concorrenza sleale dello Stato, di T. Agasisti

Ecco i costi della Casta. Per la proroga delle Elezioni - ai consiglieri vanno 1milione 247mila e 500 euro : La sola idea di non rivedere mai più certe ghigne, ci consola e ci risarcisce di cinque anni passati in compagnia del Consiglio regionale più scadente apparso sulla Terra dalla creazione del mondo. ...

[L'analisi] La valigetta piena di soldi - ecco la nuova trappola per i candidati alle Elezioni : Il tappo sta per saltare. Un fragile sistema di potere sta per sbriciolarsi. Siamo in campagna elettorale, e la tragedia che si sta consumando sotto l'ombra del Vesuvio avrà terribili ripercussioni ...

Elezioni - si voterà così Video (il voto disgiunto non c’è più) Ecco la scheda : come funziona : Porta il nome del capogruppo del Pd, Ettore Rosato, il nuovo sistema elettorale misto: proporzionale -maggioritario

Elezioni - ecco la scheda per il voto del 4 marzo : La nuova legge elettorale è complessa ma votare sarà semplicissimo: basterà fare una sola croce. Il 4 marzo riceveremo due schede (tre per chi vota in Lazio e Lomabrdia, dove...