ELEZIONI E FINANZA Ecco perché i mercati non temono il voto del 4 marzo

Le sfide della finanza e il «convitato di pietra» delle ELEZIONI del 4 marzo : Oggi a Verona nessuno, tra gli operatori dei mercati finanziari e il gotha del mondo economico, ha nominato il voto del 4 marzo. Ma è apparso chiaro a tutti i presenti come dall’esito delle elezioni dipenda gran parte del futuro di un Paese in graduale ma consolidata ripresa, dei suoi rapporti con il resto dell’Europa e di un settore bancario che a fatica sta provando a mettersi alle spalle la questione dei crediti deteriorati...

ELEZIONI E FINANZA/ Ci sono 30 miliardi per la ripresa : ai partiti non interessano? : L'Italia resta ancora al traino della ripresa altrui. Occorre quindi mettere in atto un'operazione per stimolare la domanda interna. CARLO PELANDA spiega in che modo

ELEZIONI E FINANZA/ Le verità sull'Europa svelate da Moscovici : Il commissario Ue Pierre Moscovici ieri ha lanciato l'allarme: le ELEZIONI italiano possono essere un rischio per l'Unione europea.

ELEZIONI E FINANZA/ Il trucco dietro le promesse dei partiti : La campagna elettorale è appena iniziata, ma le promesse mirabolanti da parte dei partiti non mancano. Resta da capire chi le pagherà. Il commento di UGO ARRIGO

SPY FINANZA/ ELEZIONI - le guerre di potere quanto ci costano? : Nel centrodestra sembra essere in atto uno scontro. E anche nel centrosinistra c'è aria di resa dei conti. Tutto a spese degli italiani.

ELEZIONI E FINANZA/ Le carte che ci condannano (e che vengono ignorate dai candidati) : La campagna elettorale è iniziata e i principali candidati fanno promesse su tasse e riforma delle pensioni, ignorando un tema importantissimo. Ce ne parla GIULIO SAPELLI

FINANZA/ Ecco perché i mercati 'ignorano' le ELEZIONI in Italia : Manca poco alle elezioni, i programmi elettorali sono improntanti all'aumento del deficit, ma i mercati se ne infischiano.

ELEZIONI E FINANZA/ Borghi : dalla flat tax ai mini-Bot - così cambieremo l'Italia (e l'euro) : Il 2018 sarà un anno elettorale per l'Italia. La Lega intende puntare anche sulla flat tax, come ci spiega CLAUDIO Borghi AQUILINI.

FINANZA/ ELEZIONI e trasformismo - il rebus di capodanno : Il 2018 sarà un anno di Elezioni per l'Italia. E potrebbe proseguire il trasformismo politico già in atto. Con effetti che potrebbero essere economicamente negativi. GIUSEPPE PENNISI

ELEZIONI E FINANZA/ Il voto dei mercati contro l'Italia : La scorsa settimana sia la Borsa, sia l'affidabilità dei titoli di debito sono stati penalizzati dall'aumento del rischio politico percepito dai mercati. CARLO PELANDA