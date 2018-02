ELEZIONI | CANDIDATO M5S CERIGNOLA CONDANNATO Antonio Tasso escluso? Si attende la

Cerignola - candidato M5s Antonio Tasso condannato/ ELEZIONI 2018 : “Truccava playstation e vendeva cd falsi” : Cerignola, candidato M5s Antonio Tasso condannato. Elezioni 2018: “Truccava le playstation e vendeva cd falsi”, l'accusa del rivale Michele Bordo. La replica del candidato pentastellato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:40:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - nuova tegola su M5S. "In Puglia candidato condannato". Ma lui : "Io pulito" : Antonio Tasso, secondo quanto riporta Il Foglio.it, sarebbe stato condannato in primo grado nel 2007 per violazione di diritto d'autore, per una vicenda di cd contraffatti. Lui, però, nega

ELEZIONI - Candidato M5s in Puglia condannato in primo grado. Lui : “Caso archiviato”. Ma fu prescritto : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

ELEZIONI - il Foglio : “Candidato M5s condannato e prescritto per violazione del diritto d’autore”. Lui : “Sono pulito” : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

ELEZIONI 2018 - indagato il candidato M5s Caiata. Di Maio : "E' fuori" : L'imprenditore e presidente del Potenza Calcio nel mirino della procura di Siena per riciclaggio. Il leader grillino: "Escluso dal Movimento per le sue omissioni". Lui si era autosospeso: "Ma sono ...

ELEZIONI. Salvatore Caiata - candidato M5s in Basilicata - è indagato : “Riciclaggio” : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, nonché candidato del Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l’imprenditore è titolare di diverse attività. Lo scrivono il Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero, che spiegano come l’indagine riguardi passaggi di fondi nell’ambito dell’acquisto di bar e ristoranti. Nel capoluogo toscano, Caiata, 46 anni, è piuttosto famoso per ...

ELEZIONI 2018 - psicosi da massoneria : candidato M5S partecipa a evento e poi si dissocia - ma c’erano quelli di tutti i partiti : psicosi massoneria nei Cinque Stelle. Un loro candidato va a una tavola pubblica, presenti i candidati di tutti i partiti (Lega, Pd, Leu…), ma è l’unico a doversi difendere da sospetti e accuse di affiliazione, al punto da dissociarsi pubblicamente dall’endorsement poi ricevuto dagli stessi organizzatori. Protagonista della vicenda è Paolo Margari, candidato alla Camera per la circoscrizione Estero sul quale sono piovute accuse non ...

ELEZIONI 2018 - Gori : 'Fontana candidato commissariato dalla Lega' - : Il sindaco di Bergamo in corsa per il centrosinistra alle Elezioni regionali in Lombardia attacca il suo sfidante: "Non penso sia la persona adatta a governare, spero che i lombardi facciano una ...

ELEZIONI - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier - non riescono a trovarne uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ELEZIONI - c’è il candidato di Casapound in studio : l’esponente di Potere al popolo abbandona la trasmissione in diretta tv : “Vi ringraziamo per l’invito ma l’altro giorno il capo politico Di Stefano ha tranquillamente affermato che Casapound è l’erede storico del fascismo italiano, questo lo porta fuori dall’ambito costituzionale e dalle leggi italiane”. Così, con queste parole, la candidata alle Elezioni del 4 marzo di Potere al popolo Antonella Marras ha abbandonato gli studi della trasmissione “Voto o non voto?” in ...

ELEZIONI - candidato al Senato con Fdi a processo : “Diffamò una donna. Le diceva di essere stata mandata dal diavolo” : Avvisato dal questore per stalking e condannato dal gip di Reggio Calabria per diffamazione e danno di immagine nei confronti di una donna. Pendenze che non hanno minimamente intaccato la carriera politica di Massimo Ripepi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e candidato al Senato in Calabria. L’anno scorso, infatti, il pastore della comunità religiosa della chiesa cristiana “Pace” ha ricevuto dal gip Davide Lauro un ...

Il Candidato va alle ELEZIONI - il ritorno di Pif : da stasera - martedì 20 febbraio 2018 - su Tv8 : In vista delle elezioni del 4 marzo, Pif torna sul piccolo schermo con uno spin - off de Il Testimone.

PIF/ Conduce 'Il candidato va alle ELEZIONI' - programma in onda su Tv8 : "Troppo invitante per non farlo" : Pif Conduce da questa sera 'Il candidato va alle elezioni', programma in onda su Tv8 dedicato alla politica. Ma non è questo l'unico progetto in corso.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:43:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - cercasi candidato premier : ultimi sondaggi e la maggioranza che non c’è : Per le Elezioni 2018 “cercasi candidato premier, possibilmente libero da impegni per guidare Paese occidentale in lenta ripresa economica per i prossimi cinque anni (o forse meno)”. Potrebbe essere questo l’annuncio ipotetico a cui dovrebbe ricorrere la malandata Italia, messa alle strette da una classe politica incapace anche di esprimere con chiarezza i propri favoriti per il prossimo governo del Paese. Dal centrosinistra al centrodestra, ...