Elezioni | Berlusconi attacca M5S | ' Hanno imparato presto a rubare' Di Maio | ' Lui pagava

Elezioni : Salvini - con Berlusconi giovedì sera a Roma : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Con Silvio Berlusconi “ci vediamo giovedì sera a Roma” alla manifestazione unitaria del centrodestra. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in piazza Duomo a Milano al termine della manifestazione organizzata dalla Lega, rispondendo a chi gli faceva notare che nel suo comizio non aveva mai citato il leader di Forza Italia. Su una competizione con Forza Italia per diventare il primo ...

Elezioni 2018/ M5s - Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni.

Berlusconi candida Galliani alle Elezioni : i 5 Stelle rispondono con Zeman : A questa mossa di Forza Italia, il Movimento 5 Stelle risponde con un altro popolare personaggio del mondo del calcio: Zdenek Zeman . Mercoledì prossimo a Pescara l'allenatore boemo ex Roma, Lazio e ...

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – "E' profondamente offensivo per la memoria di Bettino" il paragone fatto recentemente tra l'ex premier e Luigi Di Maio, perchè "Craxi era uno statista, Di Maio è un piccolo politicante". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Il Dubbio'.

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Se Matteo Salvini "prendesse un voto più di noi, lo sosterremmo con piena lealtà. Ma questo stavolta non accadrà. Però Matteo è giovane, verrà anche il suo momento, ne sono certo". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Il Dubbio'.

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – "Ogni giorno Matteo Renzi rivolge a noi di Liberi e Uguali le sue attenzioni. è un modo per distrarre l'attenzione dall'accordo già fatto con Berlusconi. Ogni voto dato al Pd e ai suoi alleati serve per fare il governo Renzi-Cav". Lo afferma Roberto Speranza di Liberi e Uguali, a margine di un'iniziativa nella città di Potenza dove è candidato nel collegio uninominale.

Elezioni 2018/ Michele Emiliano - “Pd sostenga Governo Di Maio” : Berlusconi - “rifarei patto Nazareno con Renzi” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Berlusconi, "rifarei il Nazareno"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Elezioni - Boldrini : “Guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi”. Martina (Pd) : “E’ Liberi e Uguali che aiuta la destra” : Nelle stesse ore in cui Silvio Berlusconi dice che farebbe “un complimento a Renzi, perché ha saputo tagliare i legami del Pd con l’ideologia comunista, disumana e crudele”, Laura Boldrini sottolinea come il segretario del Pd e il presidente di Forza Italia usino “i guanti bianchi” tra loro “il che fa pensare male, fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, ...

Elezioni - Travaglio a Bonino : “Ha detto che tornerebbe a fare un governo con Berlusconi”. E la leader di +Europa si infuria : Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra Emma Bonino, leader della lista +Europa, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. L’ex parlamentare radicale osserva: “Una delle cose che lei mi attribuisce è quella di essere membro fondatore del Gruppo Bilderberg descritto come il Ku Klux Klan. E non sono d’accordo. La differenza di idee è il lievito della democrazia e io penso che sia importante avere idee diverse, come sulla giustizia, ad ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader : Gentiloni prima scelta - Renzi al 30% - Berlusconi non sfonda : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e Fiducia leader, Gentiloni la prima scelta mentre Renzi non va oltre il 30%. Berlusconi non convince(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Focus indecisi : alle Politiche 2013 votavano Pd e Berlusconi - oggi… : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Elezioni - Berlusconi ai costruttori dell’Ance : “Mettete sotto dipendenti - amanti - clienti e obbligateli a votare FI” : “Io sono qui soltanto a darvi buone notizie, in cambio me ne dovrete dare altre voi. Da qui alla fine della campagna elettorale ciascuno di voi deve diventare un missionario di libertà. Mettete sotto tutti i vostri clienti, dipendenti, mogli, amanti. E obbligateli a votare. Basta un simbolo su Forza Italia“. Questo l’invito rivolto da Silvio Berlusconi alla platea dell’Ance, l’associazione dei costruttori edili, ...

Elezioni - quando i dati piegano la realtà. Renzi vs Berlusconi : “L’Italia? Sta meglio” - “No - peggio”. E hanno ragione entrambi : Sia Renzi che Berlusconi rispondono alla domanda: “l’Italia oggi sta meglio o peggio di qualche anno fa?”. Il primo sostiene che la situazione sia migliorata dopo i governi di centrosinistra, affermando da Floris a DiMartedì: “sull’export adesso l’Italia va meglio della Germania e della Francia” e ancora “la produzione industriale in Italia sta andando meglio degli altri paesi europei”. Berlusconi sostiene invece al videoforum del Corriere che, ...