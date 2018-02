ELEZIONI 2018 Voto italiano e referendum nell' Spd | le due mine che allarmano la Ue

ELEZIONI 2018 - Di Maio : 'Caiata? Allontanato chi non è corretto' | : Il leader del Movimento 5 Stelle interviene a "Italia 18" con Fabio Vitale. Anche in streaming sul nostro sito

ELEZIONI - la guida al voto del 4 marzo 2018 : Elezioni politiche 2018, si voterà domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. Oltre

ELEZIONI 2018 - indagato il candidato M5s Caiata. Di Maio : "E' fuori" : L'imprenditore e presidente del Potenza Calcio nel mirino della procura di Siena per riciclaggio. Il leader grillino: "Escluso dal Movimento per le sue omissioni". Lui si era autosospeso: "Ma sono ...

ELEZIONI 2018/ Formigoni (Noi per l’Italia) : le mie differenze da Civica Popolare e Lega : ROBERTO Formigoni scrive una lettera per chiarire le differenze e l'attività politica fra il Nuovo Centrodestra e Civica Popolare, ecco che cosa dice(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:08:00 GMT)Formigoni ASSOLTO/ "Mi candido per rifare il centro Popolare, cattolico e riformista"

ELEZIONI 2018 - Renzi e Salvini si sfidano anche su Twitter. I DATI - : Il segretario Pd e il leader della Lega sono i più attivi sul social network. Quanti follower hanno e quali reazioni suscitano?

ELEZIONI 2018 - la maledizione della Terza Via colpisce ancora : Un commando composto da fedelissimi di Matteo Renzi, capo supremo della resistenza alle orde populiste, si era impadronito di una “tempomobile” parcheggiata nella sede lumbard di via Bellerio: l’automezzo in grado di retrodatare la politica fino al tempo di Gengis Khan, che si era rivelato utilissimo alla Lega di Matteo Salvini per redigere il proprio programma elettorale, ispirato alle pulizie etniche dell’Orda mongola. Mentre l’alleato Silvio ...

ELEZIONI regionali 2018 : Giorgio Gori torna a Como : Il candidato a presidente della Lombardia del centrosinistra alle Elezioni regionali 2018, Giorgio Gori , torna a Como. Elezioni regionali 2018: Gori al Birrificio Giorgio Gori, ad una settimana dal ...

ELEZIONI 2018/ Michele Emiliano - “Pd sostenga Governo Di Maio” : Berlusconi - “rifarei patto Nazareno con Renzi” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Berlusconi, "rifarei il Nazareno"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:05:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - Claudio Gentile : «M5S mi ha proposto Ministero dello Sport» : Elezioni 2018 sempre più vicine, il M5S ha offerto il Ministero dello Sport all'ex ct Under 21 Claudio Gentile: le parole dell'ex Juventus.

ELEZIONI 2018 - mille euro di multa per chi porta cellulare in cabina - : Il ministero dell'Interno ha chiarito le regole circa l'uso di dispositivi elettronici durante il voto, attraverso un memorandum intitolato "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di ...

ELEZIONI 2018 - una guerra incivile tra leader di partito. In attesa della realtà : di Paolo Bagnoli A pochi giorni dalle Elezioni quello che succede in Italia potrebbe entrare nei programmi della Nasa tanto è lunare; ossia lontano, opaco, pallido e a sé rispetto a tutto il resto. Quasi nessuno sembra rendersene conto e quella che viene chiamata per consuetudine, campagna elettorale, è solo un giostra misera, modesta e provincialistica mentre da una campagna elettorale si esigono scatti di orgoglio, di ideale e di programmi ...