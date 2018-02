Economia ed Occupazione

Fed - Economia vicina a piena occupazione : Le banche americane sono bene capitalizzate e possono contare su una significativa liquidità. Lo afferma la Federal Reserve nel Monetary Policy Report diffuso in attesa dell'audizione del presidente

Caleo : "Ecco il mio lavoro per occupazione - Economia e territorio" : La Spezia - Il senatore Massimo Caleo ha presentato questa sera i risultati dei suoi cinque anni di attività parlamentare - con riferimento anche al lavoro svolto a favore della provincia spezzina - ...

Usa - l'Economia crea meno posti di lavoro del previsto : disoccupazione stabile al 4 - 1% : l'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a dicembre . Nel mese in esame sono state aperte 148 mila buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls), in calo rispetto alle ...