È stata una giornata di manifestazioni

C’è stata una grande truffa contro Spotify? : Un'inchiesta sostiene che delle persone in Bulgaria potrebbero aver guadagnato 1 milione di dollari con delle playlist finte, senza violare nessuna legge The post C’è stata una grande truffa contro Spotify? appeared first on Il Post.

Di Maio telefona alla moglie di De Falco : 'Mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza' : "Ho telefonato alla moglie di De Falco. Le ho detto che le avrei messo a disposizione i mie legali, mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza e che la vicenda è stata oggetto di ...

Luigi Di Maio : "La moglie di De Falco ha detto che non c'è stata nessuna violenza" : "Ho telefonato alla moglie di De Falco. Le ho detto che le avrei messo a disposizione i mie legali, mi ha detto che non c'è stata nessuna violenza e che la vicenda è stata oggetto di strumentalizzazione. Se fosse stata vera lo avrei cacciato". Lo ha detto il candidato premier di M5s Luigi Di Maio a 'Quinta colonna' su Rete4, riguardo alle presunte violenze del candidato M5s Gregorio De Falco alla moglie."Renzi - ha aggiunto Di Maio ...

Bianca Aztei è stata male/ Paola di Benedetto : ottantenne nel corpo di una trentenne (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei si sente male e viene allontanata dall'isola per qualche accertamento; una volta rientrata, i naufraghi l'accolgono con grande gioia, tranne Filippo Nardi...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Jennifer Lawrence troppo svestita nella fredda Londra? «Datevi una regolata : è stata una mia scelta» : Lei in un abito nero, molto scollato, con i sandali ai piedi, mentre i suoi colleghi, tutti uomini, le stanno intorno ben coperti: giacca, cappotto e sciarpa. Queste foto di Jennifer Lawrence, 27 anni, in posa al photocall del suo nuovo thriller (Red Sparrow) su una terrazza londinese, hanno fatto subito discutere. LEGGI ANCHE300 donne di Hollywood contro le molestie: nasce Time's Up In tempi di #MeToo e rivendicazioni di parità di trattamento ...

Prostata - una gabbia di acciaio limiterà i flussi urinari : Gli uomini che soffrono di Prostata ingrossata (condizione che colpisce il 40 per cento degli uomini sopra i 50 anni) potranno risolvere il fastidioso problema del continuo stimolo a fare pipì. Una piccola gabbia di acciaio potrebbe infatti aiutare ad alleviarne i sintomi fino a farli gradualmente s

Anticipazioni Una Vita trama puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Teresa viene arrestata! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Teresa, incastrata da Ursula, finisce in prigione. Mauro si risveglia! Anticipazioni Una Vita: una finta infermiera cerca di uccidere Mauro che si riprende miracolosamente! Celia confessa a Trini di non amare più Felipe! Teresa, per un perfido intrigo di Ursula, finisce in ingiustamente in carcere! Saranno molto emozionanti gli episodi che ...

Sofia Goggia d'oro nella libera di Pyeongchang 2018 : «Oggi sono stata una samurai» : Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsey Vonn. È la prima donna italiana della storia a riuscire nell’impresa ed è il secondo atleta italiano dopo Colò

Olimpiadi 2018 - Sofia Goggia vince la medaglia d'oro nella discesa libera «Oggi sono stata una samurai» : Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn. È la prima donna italiana della storia a riuscire nell’impresa ed è il secondo atleta italiano dopo Colò

La discesa perfetta di Sofia Goggia : "Di solito sono una pasticciona - oggi sono stata una samurai" : I complimenti di Lindsay Vonn, la campionessa americana finita terza. "Ho dato tutto, disputando una grande gara. Semplicemente Sofia è stata più brava di me"

Splendida Goggia - medaglia d’oro nella discesa : «Oggi sono stata una samurai» Foto : Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn. È la prima donna della storia a riuscire nell’impresa ed è il secondo atleta italiano dopo Colò

Sofia Goggia - PyeongChang 2018 : “Medaglia d’oro dedicata all’Italia. Sono stata una samurai” : Sofia Goggia ha conquistato una storica medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La bergamasca era la grande favorita della gara e non ha tradito le attese, consacrandosi come autentica fuoriclasse. “La vittoria la dedico a me stessa, al mio bel paese e alle persone che vogliono bene a Sofia indipendentemente dal fatto che vinca le Olimpiadi. Grazie a chi ha creduto ad una bambina che a 6 anni ...

Claudio Baglioni/ "Festival di Sanremo? È stata una pazzia". E attenzione al bis... : Claudio Baglioni: in un lungo post su Facebook il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 definisce la sua esperienza all'Ariston una pazzia. Ma apre al bis...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:39:00 GMT)

CLAUDIO BAGLIONI/ "Festival di Sanremo? È stata una pazzia - chissà se ritorneremo..." : CLAUDIO BAGLIONI: in un lungo post su Facebook il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 definisce la sua esperienza all'Ariston una pazzia. Ma apre al bis...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:41:00 GMT)