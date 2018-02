E’ morto Folco Quilici | addio al grande documentarista

tvzap.kataweb

(Di sabato 24 febbraio 2018) Si è spento ad Orvieto, uno dei più importanti documentaristi italiani. Aveva 87 anni ed era originario di Ferrara. Ricoverato in ospedale da qualche giorno dopo essersi sentito male ed essere stato costretto a far intervenire il 118. Da Malimba a L’alba dell’uomo, da Mediterraneo a Arcipelaghi dagli anni ’50 sino al 2010, oltre ad aver curato per Rai3 negli anni ’70 la rubrica Geo, opere che lo hanno reso popolare a livello internazionale, tanto che la prestigiosa rivista Forbes lo dichiarò nel 2006 una delle cento firme più influenti al mondo per il suo lavoro sull’ambiente.la carriera Nato a Ferrara il 9 aprile 1930, figlio del giornalista Nelloe dalla pittrice Emma Buzzacchi, crebbe scoprendo a appassionandosi al cinema avvicinato in modo amatoriale, finendo per specializzarsi in riprese sottomarine, con le quali ...