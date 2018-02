Dopo quella delle Spice Girl | la reunion di Mya | Christina Aguilera | Lil’Kim e P!nk per

“Alessia - che dici?!”. Isola - Stefano De Martino e quella telefonata alla Marcuzzi. Pare che i due siano stati ore al telefono e che lui abbia ripetuto sempre la stessa cosa. Dopo il canna-gate - ecco cosa accade all’ex marito di Belen in Honduras : Eva Henger l’ha fatta grossa. Già, da quando la ex star del porno ha deciso di fare “la confessione delle confessioni”, è successo il caos. La Henger ha fatto sapere che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana prima quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa, quella dove hanno trascorso alcune giornate prima di andare nella spiaggia del reality. Dopo l’accusa Francesco Monte si è infuriato e ha deciso di ritirarsi. Ormai per ...

Eva Henger attacca Daniele Bossari : 'pilotato' a L'Isola dei Famosi? Le accuse Dopo quella frase contro di lei : Eva Henger 'spietata' contro l'opinionista Daniele Bossari : non perdona la frase detta dal vincitore del GF VIP su di lei e svela un retroscena durante la puntata de L'Isola dei Famosi . Si sta ...

Abbandonato dai genitori perché senza mano. Ma ecco che accade Dopo 4 anni. Come per magia : questo bambino sfortunato e oggi felice mai si sarebbe aspettato di trovarsi di fronte quella scena. Che è subito diventata virale : questo, oggi, è un bambino felice. Ma non è sempre stato così. La vita l’ha messo a dura prova pochi giorni dopo aver visto la luce. Si chiama Kirill, viene dal Kazakistan ed è nato senza la mano destra. Una disabilità che nel suo Paese non viene accettata, dunque la decisione dei genitori naturali di abbandonarlo dopo solo 20 giorni dalla nascita. Così Kirill, che non ha mai conosciuto la sua vera mamma e il suo vero papà, ha ...

“Il bimbo non respira - aiuto”. La corsa in ospedale - poi la tragedia : a poche settimane di vita - muore tra le braccia dei medici - disperati. Ma quella tragedia inizia subito a sollevare dubbi inquietanti. E Dopo giorni di indagine ecco saltar fuori una verità che nessuno avrebbe mai voluto sentire : Una drammatica confessione avvenuta tra le lacrime, di fronte agli occhi del giudice. Un caso atroce quello che ha visto una madre raccontare in aula cosa era successo giorni prima tra le mura della sua abitazione, dove il figlio neonato era stato trovato privo di vita. A ucciderlo, come ammesso dalla diretta interessata, proprio il genitore, che prima gli aveva somministrato degli antidepressivi nel latte e poi lo aveva soffocato fino a ...

“L’ho aiutata fisicamente con un clistere”. Orrore puro a Domenica Live. Nadia Rinaldi parla della stitichezza di un’altra naufraga dell’Isola dei famosi e - non contenta - svela dettagli molto privati di quella defecazione Dopo “l’aiutino”. Il pubblico non crede alle proprie orecchie e in studio il gelo è assoluto. Mai vista la D’Urso tanto a disagio : Apoteosi del trash a Domenica Live. Il pubblico in studio, quello a casa e anche tutti gli ospiti del salotto Domenicale di Barbara D’Urso sono rimasti letteralmente senza parole. Anche la padrona di casa è rimasta piuttosto imbarazzata. Ma cosa è successo di tanto sconvolgente? Intanto iniziamo con il dire che si parlava di Isola dei famosi. Tra gli ospiti c’era una delle ultime eliminate, Nadia Rinaldi che ha pensato bene di ritirare fuori la ...

“Ti aspetto”. Isola - Francesco Monte getta il cuore oltre l’ostacolo e si dichiara a Paola. Lei - però - sembra infastidita e - Dopo quella frase d’amore - diventa di ghiaccio. Non le interessa nulla di lui? È Madre Natura a svelare ai naufraghi come stanno le cose tra lei e l’ex di Chechu : È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. l’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato ...

“Mica si fa così!”. Don Matteo - quella piccola “rivoluzione” che non piace. Dopo 11 anni - un cambiamento che farà senza dubbio discutere : “Ridatecelo subito!” : Ci è mancato da morire Terence Hill in questo periodo, ma niente paura, è tornato. Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, infatti, ecco di nuovo l’appuntamento del giovedì con Don Matteo e la sua quinta puntata dell’undicesima stagione. La Fiction di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto e con il fiuto per il crimine. Va ovviamente avanti la trama ...

Sanremo - Meta-Moro Dopo le polemiche : 'Quella notte ho vomitato - ma ora nessun rancore' : 'Ci siamo sentiti feriti per quanto successo, ma adesso non c'è nessuna sensazione di rivalsa, perché non ha nessun senso avere rancore. Siamo solo felici'. Così Ermal Meta commenta a caldo la ...

“Ma avete visto che è successo?”. Sanremo : Michelle e quella donna : “Assurdo”. Durante la diretta la Hunziker si avvicina a lei e Dopo qualche ora la sua vita cambia per sempre : Rosa Trio prima di ieri sera era una signora come un’altra: oggi tuttavia è una celebrità. Cosa è successo nel frattempo? Da pochi follower a 3mila in pochi secondi fino a raggiungere i 16mila in due ore… e siamo ancora in forte ascesa. È quello che è successo al profilo Instagram della signora intervistata da Michelle Hunziker tra il pubblico del Teatro Ariston Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2018. “Ma lei è ...

Chiara Nasti Dopo l’Isola dei Famosi : “Francesco Monte e il caso droga? Non voglio essere associata a quella cosa” : Isola dei Famosi: le parole di Chiara Nasti su Francesco Monte e Eva Henger dopo l’addio al reality show Chiara Nasti ha preso le distanze dal caso droga scoppiato all’Isola dei Famosi. Nella sua prima intervista rilasciata a Vanity Fair dopo il ritiro dal reality show, la fashion blogger napoletana ha Chiaramente fatto sapere di […] L'articolo Chiara Nasti dopo l’Isola dei Famosi: “Francesco Monte e il caso droga? ...

“Non si è regolato!”. Isola dei Famosi - ancora bufera su Francesco Monte. La naufraga è una furia Dopo la diretta - proprio quella dello scandalo della droga. Si sfoga a mente lucida ed ecco che esce da quella bocca : Isola dei Famosi: Francesco Monte ancora nel mirino. Sembra proprio non esserci pace per quello che è stato definito ‘il pezzo da novanta’ di questa 13esima edizione del reality, già travolto dallo scandalo droga che, dopo la denuncia del Moige all’ambasciata honduregna di Roma, è tutt’altro che affievolito. Ma Eva Henger, che ha accusato l’ex tronista in diretta e poi è stata eliminata dal gioco al televoto, ...

Quella speranza di rinascere Dopo la caduta : In un Paese dove un giovane uomo di trent’anni viene lasciato morire su un marciapiede, in un Paese dove le diseguaglianze sociali crescono alla stessa velocità con la quale rimpiccioliscono i diritti, in questo Paese forse bisogna andare al cinema per trovare un po’ di speranza e riassaporare l’orgoglio della nostra storia. ...

Gentiloni su crisi : fuori da quella più grave del Dopoguerra : Roma – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2017-2018 alla Luiss: “L’Italia attraversa una fase in cui sono... L'articolo Gentiloni su crisi: fuori da quella più grave del dopoguerra su Roma Daily News.