Doping sonoro - è possibile modificare le performance sportive con la musica? : (foto: Getty Images) Che sia in palestra, in piscina o all’aria aperta, c’è un gadget che oggi non può mai mancare nell’armamentario di un vero sportivo: le cuffie. La musica aiuta a isolarci dal caos circostante, a dimenticare la fatica e concentrarci sugli esercizi che stiamo effettuando. E con la giusta canzone, sembra anche in grado di portare le nostre performance al livello successivo. Questa almeno è l’opinione di molti sportivi, ...