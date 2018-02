Doping | il CIO riunito per decidere sulla posizione della Russia

Il Cio ha tolto la medaglia di curling al russo positivo al Doping : Lo hanno trovato positivo al doping dopo controlli effettuati a PyeongChang e ora il Comitato olimpico internazionale ha deciso per la squalifica di Alexander Krushelnitsky, atleta russo che ha vinto una medaglia di bronzo nel curling misto.Trovato positivo al meldonio dopo avere centrato il podio con Anastasia Bryzgalova, è stato escluso con effetto immediato dai Giochi invernali e gli è stato tolto l'accredito olimpico. Sarà ora la ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : nuovo caso Doping. Lo sloveno Ziga Jeglic trovato positivo : Altro caso di doping a PyeongChang 2018, stavolta nell’Hockey su ghiaccio. Il difensore della Slovenia Ziga Jeglic è stato trovato positivo ad una sostanza proibita in un test effettuato nel corso della manifestazione. Si tratta del fenoterolo, un composto utilizzato come antiasmatico. La commissione antidoping del Tas ha notificato la positività all’atleta, che non ha contestato la violazione ed anzi ha accettato la sanzione. Jeglic ...

La Russia non paga i 13 milioni di multa al CIO! La sanzione per i casi di Doping non viene saldata : La Russia è stata squalificata dal CIO e non ha potuto partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Soltanto alcuni atleti, non coinvolti in casi di doping, hanno potuto gareggiare sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud ma a titolo personale e sotto la bandiera a cinque cerchi, con l’acronimo OAR, senza poter vestire indumenti che richiamassero la Nazione di appartenenza e senza l’onore dell’Inno in caso di ...

PyeongChang - CIO : molto delusi se caso Doping russo confermato : PyeongChang , Corea del Sud, , 19 feb. , askanews, 'Ovviamente è molto deludente per noi se, ripeto se, un caso di doping viene confermato'. Così il portavoce del Comitato olimpico internazionale, ...

PyeongChang - CIO : test e sanzioni sul Doping sono indipendenti : PyeongChang , Corea del Sud, , 18 feb. , askanews, 'I test e le sanzioni sul doping ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang non dipendono dal Comitato Olimpico internazionale. Inoltre il CIO non ...

Doping : Russia critica ancora il Cio : ANSA, - MOSCA, 7 FEB - Per il Cio "il sospetto è la regina delle prove": lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, commentando la decisione del Comitato olimpico internazionale di ...

Doping-Benevento: Il capitano Lucioni torna a giocare, in campo con il Genoa. Fabio Lucioni, capitano del Benevento squalificato per doping per l'utilizzo

Olimpiadi - Cio : delusi da revoca bando per Doping a sportivi russi : Roma, 4 feb. , askanews, La decisione del Tribunale di Arbitrato per lo Sport di revocare il bando a vita per 28 dei 43 sportivi russi accusati di doping alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014 è stata 'estremamente deludente e sorprendente': lo ha dichiarato oggi il ...

Doping - ha inventato il mix di farmaci del sistema di Stato russo. Ora accusa : “Nazionale di calcio tra i beneficiari” : Dagli Stati Uniti arriva un’accusa pesante a Mosca. A muoverla è James Walden, l’avvocato dell’ex direttore dell’agenzia antiDoping russa Grigory Rodchenkov: “La nazionale di calcio russa era tra i beneficiari del sistema di Doping istituzionale“, dice a ilfattoquotidiano.it. Lo stesso sistema che ha portato alla parziale squalifica di atleti russi alle scorse Olimpiadi in Brasile e alle prossime in Corea del ...

Ciclismo - Doping - il TAS ha sciolto ogni dubbio : ecco la decisione sul caso Raimondas Rumsas jr : Il TAS ha preso una decisione sul caso Doping che ha coinvolto Raimondas Rumsas jr, ciclista è stato trovato positivo al GRHP-6 Il ciclista Raimondas Rumsas jr è stato squalificato dal Tribunale ...

Doping e calcio : un anno di squalifica per Fabio Lucioni : Doping e calcio: un anno di squalifica per Fabio Lucioni Il medico sociale Walter Giorgione, che si era assunto la responsabilità dell’errore, è stato invece fermato dal TNA per quattro anni. Continua a leggere L'articolo Doping e calcio: un anno di squalifica per Fabio Lucioni sembra essere il primo su NewsGo.

Benevento - un anno di squalifica per Doping a Lucioni : Benevento, un anno di squalifica per doping a Lucioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lucioni – Un anno di squalifica al difensore e capitano del Benevento Fabio Lucioni, 4 per il medico sociale Walter Giorgione. E’ quanto ha disposto il Tribunale Nazionale Antidoping. Il TNA, tornando al capo di imputazione iniziale, ha confermato la richiesta ...

Doping - Benevento : stop 1 anno a Lucioni : 20.41 La prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha squalificato per un anno il difensore del Benevento, Fabio Lucioni, e per quattro anni il medico del club sannita Walter Giorgione, accogliendo integralmente le richieste della procura antiDoping. Motivo della sospensione l'utilizzo non consentito della sostanza 'clostebol'. Entrambi i tesserati hanno annunciato ricorso.

Doping - TNA : un anno di squalifica per Fabio Lucioni : Il Tribunale Nazionale AntiDoping ha confermato le richieste della Procura per la positività al Clostebol del capitano del Benevento