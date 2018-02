Domani codice giallo per vento e neve

Allerta meteo Calabria : codice arancione per oggi e Domani 24 Febbraio : Maltempo previsto anche in Calabria dove la protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità con Allerta arancione per le condizioni meteo valido per le giornate di oggi e di domani. Previste fino alle 24 di oggi su tutto il territorio regionale piogge intense, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. Condizioni di Maltempoche, secondo l’avviso di Allertamento arancione della Protezione civile regionale, persisteranno ...

Allerta meteo Lucca : Domani codice giallo per nevicate a quote collinari : Una perturbazione associata a una vasta area depressionaria porterà piogge su tutta la regione toscana fino al pomeriggio di domani, sabato 3 febbraio, e sarà accompagnata da aria fredda che favorirà nevicate fino a quote collinari già dalla sera di oggi, venerdì 2 febbraio. Il Centro Funzionale della Regione Toscana, ha emesso oggi un bollettino di valutazione delle criticità regionali nel quale, sulla base delle previsioni meteorologiche ...

Allerta meteo Lucca : Domani codice giallo per nevicate a quote collinari : Una perturbazione associata a una vasta area depressionaria porterà piogge su tutta la regione toscana fino al pomeriggio di domani, sabato 3 febbraio, e sarà accompagnata da aria fredda che favorirà nevicate fino a quote collinari già dalla sera di oggi, venerdì 2 febbraio. Il Centro Funzionale della Regione Toscana, ha emesso oggi un bollettino di valutazione delle criticità regionali nel quale, sulla base delle previsioni meteorologiche ...

Allerta Meteo Lombardia : Domani codice arancione per rischio vento forte sull’Oltrepò Pavese : Aulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo di moderata criticità (codice arancione) per rischio vento forte per la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, sull’Oltrepò Pavese. La stessa comunicazione ...

Maltempo - in Toscana Domani codice giallo per ghiaccio e neve : Roma, 28 dic. (askanews) Perdura l'afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. ...

Allerta meteo Molise : codice ‘arancione’ per Domani 27 Dicembre : Allerta ‘arancione’ in Molise per criticita’ meteo e idrogeologica dalle prime ore di domani 27 Dicembre e per le successive 24-26 ore. L’avviso e’ stato emanato dalla Protezione civile regionale a seguito dell’annunciata ondata di maltempo con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere accompagnate da piogge di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e ...