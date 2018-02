Di Stefano | ' Non rinnego il fascismo | legge Scelba contro i centri sociali'

M5s - Di Stefano : “Caso rimborsi? Non siamo immuni agli errori. Abbiamo alzato l’asticella dell’onestà” : “Non siamo immuni agli errori, ma Abbiamo gli antidoti per correggerli. Chi sbaglia viene allontanato dal Movimento. Chi ha sbagliato ha restituito i soldi che doveva restituire, non hanno più la nostra fiducia e hanno firmato la rinuncia all’eventuale elezione. Danneggiati in ottica elettorale? Sarei preoccupato se fossi un candidato di Forza Italia, di un partito fondato grazie alla collaborazione di Cosa Nostra. Noi non Abbiamo ...

“Da arresto cardiaco!”. Isola - tutte pazze per l’ultima foto di Stefano De Martino. L’inviato del reality sarà pure “troppo vestito” in diretta (come dice Mara Venier) - ma non certo sui social. Che in pratica hanno preso fuoco appena apparso lo scatto sexy dall’Honduras : C’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma Stefano De Martino, questa almeno è l’opinione comune, sta portando avanti il suo ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista, alla grande. Al di là dell’aspetto fisico, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il matrimonio, poi finito, con Belen Rodriguez, riesce a ...

"Non riesco a parlare" - la voce di Stefano Cucchi su Facebook : "Buongiorno sono Cucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978..'78...mi scusi, non riesco a parlare tanto bene ". E' una voce sofferente quella del ragazzo romano 31enne - morto durante la ...

“Anche Stefano lo ha fatto…”. Droga all’Isola dei famosi - il fuoco non si spegne. Eva Henger - ancora furiosa per aver rischiato 12 anni di carcere a causa di Francesco Monte e dei suoi vizi - continua a svelare dettagli della controversa vicenda. Il caos è totale : Isola dei famosi, questa faccenda della Droga in Honduras ha generato il putiferio più assoluto. Eva Henger, ospite la scorsa settimana in trasmissione dopo l’eliminazione, ha fatto sapere a tutti che Francesco Monte, quando tutti erano ancora nella villa, ha fumato della Droga. Tanti sarebbero stati i testimoni ma solo lei avrebbe parlato. Quando ha pronunciato la parola Droga tutti in studio sono impalliditi. Alessia Marcuzzi per prima. Che è ...

Regionali Lazio - da Parisi no a Di Stefano : non sarà candidato con Noi per l'Italia : Salta la candidatura di Marco Di Stefano nella lista Noi con l'Italia alle Regionali del Lazio. Dopo un lungo braccio di ferro i leader della coalizione che sostengono Stefano Parisi nella corsa alla ...

Asia Argento contro dissenso comune/ Stefano Accorsi - "mi dispiace non sia stata coinvolta" : Asia Argento contro dissenso comune: l'attrice non ha firmato la lettera-manifesto condivisa da 124 personalità del mondo dello spettacolo. Le reazioni a questa sua scelta.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:15:00 GMT)

JEREMIAS RODRIGUEZ / Video - "Con Stefano De Martino - non ci parliamo più" : JEREMIAS RODRIGUEZ ospite a Mattino 5 commenta le ultime rivelazioni sulle sorelle RODRIGUEZ e sulle accuse e la crisi di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 23:51:00 GMT)

Stefano De Martino/ Nuovo outfit per la diretta? "Qui non si batte chiodo!" (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:39:00 GMT)

Stefano De Martino in difficoltà sull'Isola dei Famosi : 'Non posso uscire dal residence' : Stefano De Martino non sta passando bei momenti come inviato de L'Isola dei Famosi. L'ex ballerino di Amici intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo ha confessato di non riuscire ad uscire ...

Stefano De Martino all’Isola dei Famosi : “Non posso uscire dal residence” : Isola dei Famosi, Stefano De Martino a Verissimo racconta la vita da inviato Com’è la vita da inviato all’Isola dei Famosi? Non sempre rose e fiori, come si può immaginare. Stefano De Martino, corrispondente dell’edizione 2018, ha svelato alcuni retroscena del suo nuovo lavoro a Verissimo. L’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che quando […] L'articolo Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: “Non ...

Stefano De Martino/ È amore con Gilda Ambrosio? "No - non sono innamorato" - e su Maria De Filippi... : Stefano De Martino, l'inviato de L'Isola dei Famosi 2018 sta con Gilda Ambrosio? Lui svela in un'intervista rilasciata a Oggi: "No, non sono innamorato, nessuna scossa al momento".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:02:00 GMT)

Stefano Callegaro/ Risarcimento per il vincitore di Masterchef 4 : "Non ho mai perso la fiducia" : Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef 4 “non era un cuoco professionista”. Tribunale gli dà ragione e ora gli spetta un Risarcimento. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Masterchef - parla Stefano Callegaro : “Non ce l’ho con nessuno. Striscia? Loro fanno televisione e la fanno a modo loro” : Ha sempre preferito mantenere un profilo basso, Stefano Callegaro, il vincitore della quarta edizione di Masterchef. Anche quando Striscia la notizia lo accusava di aver partecipato al talent show culinario di SkyUno da cuoco professionista (vietato dal regolamento) e Magnolia, la casa di produzione, lo citava in giudizio. Pochi giorni fa il tribunale ha dato ragione al 45enne di Rovigo: prima del programma era a tutti gli effetti un cuoco ...