Di Maio sale al Quirinale ma fallisce la richiesta di avallo ai superministri 

Luigi Di Maio sale al Quirinale per incontrare Mattarella ma... : Ricevere il candidato premier di una forza politica, anche se da parte del Segretario Generale, non spostano la stessa terzietà del Colle'.

Milano - Casaleggio al comizio con Di Maio e Buffagni : “Puntare su indecisi - chi faceva le costine alle feste dell’Unità” : Davide Casaleggio è intervenuto domenica 18 febbraio al comizio di presentazione dei candidati M5s a Bresso (Milano) e ha invitato gli attivisti a puntare sugli indecisi negli ultimi giorni di campagna elettorale. “Penso che oggi siamo in grado di cambiare le cose – ha esordito – oggi vuol dire i prossimi 14 giorni”, due settimane al voto in cui occorre parlare soprattutto agli indecisi, quelle “persone che non sono ...

M5s pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

Roberto De Luca si dimette/ Appalti rifiuti Campania : Di Maio attacca l’ex assessore di Salerno : Roberto De Luca si è dimesso da assessore Bilancio a Salerno: ultime notizie sugli Appalti rifiuti in Campania. Di Maio attacca il figlio del Governatore, caos Pd(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:20:00 GMT)

M5s - Casaleggio : 'Chi ha sgarrato è fuori'. Irregolari contro Di Maio : 'Con lui capo Movimento non è più quello delle origini' : La vincenda rimborsi continua a scuotere i 5 Stelle. Oltre agli 8 espulsi ci sarebbero altri sei infedeli: compresi i massoni: Vitiello, Landi e Azzerboni -

L'uomo di Casaleggio disintegra i 5 stelle e sfida Di Maio. La pazzesca sorpresa : con chi fonda il nuovo partito : David Borrelli dopo 36 ore di silenzio ha lanciato su Facebook un movimento progettato con alcuni ex leghisti. Tutti gli chiedono se la rottura con i Cinque stelle abbia a che fare con il buco del ...

David Borrelli lascia M5s/ “Fondo nuovo Movimento con imprenditori” : strappo finale con Di Maio e Casaleggio : David Borrelli vs M5s, come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio e Di Maio: "addio al Movimento, fondo un nuovo Movimento. Non ho problemi di salute"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:07:00 GMT)

DAVID BORRELLI VS M5S?/ Come Tavolazzi e Pizzarotti - strappo con Casaleggio : Di Maio - “è irreperibile” : DAVID BORRELLI vs M5s, Come Tavolazzi e Pizzarotti nuovo strappo con Casaleggio? Di Maio, "è irreperibile, non mi risponde al telefono". Le ultime notizie sull'eurodeputato(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:53:00 GMT)

Luigi Di Maio - la bomba a Bruxelles : David Borrelli - uomo di Casaleggio - lascia il M5s : In Italia lo conoscono gli addetti ai lavori, ma a Bruxelles David Borrelli è il capo del Movimento 5 Stelle . Anzi, era, perché l'europarlamentare si è clamorosamente dimesso dal gruppo parlamentare ...

Di Maio assicura : via chi ha tradito Lascia Borrelli - fedele di Casaleggio : E' bufera sul Movimento 5 stelle per la vicenda dei mancati rimborsi al fondo per il microcredito del ministero dell'Economia. Andrea Cecconi e Carlo Martelli sono, probabilmente, la punta di un ...

Soldi da restituire - il buco M5S sale ad almeno 1 - 1 milioni di euro. Di Maio : “Fuori le mele marce” : La cifra aumenta di ora in ora: non sono 226 mila euro, come aveva anticipato La Stampa, ma nemmeno i 500 mila euro che hanno fatto filtrare dallo staff del M5S. Il timore dei grillini è che il buco tra quanto i parlamentari 5 Stelle hanno dichiarato e quanto risulta nel fondo di garanzia del Mise, sia ben superiore al milione. Per ottenere il tota...

Quella talpa interna al Movimento che colpisce Di Maio e Casaleggio : ... durante la kermesse «Italia 5 Stelle» del 2016, Max Bugani, triumviro di «Rousseau» e altro uomo di Casaleggio, lo definì con queste parole: «Abbiamo un portavoce che è un pozzo di scienza: nel suo ...