Davide Mengacci Padre di Rudy Zerbi | il perdono del figlio

Rudy Zerbi : «Così ho scoperto che mio padre è Davide Mengacci» : «È stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre . Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte». Così, ai microfoni di Verissimo, Rudy Zerbi ha raccontato come quando aveva già 30 anni, la madre gli abbia rivelato la verità sul suo padre ...

Rudy Zerbi confessa alla Toffanin : “Mio padre non è Davide Mengacci” : Silvia Toffanin: Rudy Zerbi e la dura confessione sul padre Domani pomeriggio, sabato 24 febbraio, Rudy Zerbi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il professore di canto di Amici di Maria De Filippi si racconterà alla padrona di casa a tutto tondo in una lunga intervista. Zerbi racconterà alla Toffanin come ha scoperto a trent’anni che il suo vero padre non era Giorgio Ciana ma Davide Mengacci: “Ho imparato che i figli ...