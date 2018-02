Da una parte all' altra del Baikal sfidando il ghiaccio della Siberia

LIVE Italia-Olanda - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : partita delicata per gli azzurri. Serve una risposta da parte del gruppo. 15' all’inizio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale ...

RIVAROLO CANAVESE Dal 2 marzo parte la seconda edizione di 'una voltalmese - quasi - " : ... storie di crescita e di passioni, di grandi tragedie ed eroi ordinari e straordinari; l'obiettivo è quello di avvicinare al teatro un pubblico eterogeneo con spettacoli che trattino temi di ...

“Giovani - sveglia!”. A 93 anni parte per la sua avventura : nonna idolo social. Si è presentata così in aeroporto : piena di energia e con il suo trolley in mano. Nell’altra - il bastone. una storia meravigliosa e che ci insegna molto : dove sta andando Irma : Una donna che non si è mai fermata davanti a niente e che crede che per vivere davvero, a qualsiasi età, ci voglia un pizzico di incoscienza e tanto altruismo. E ora diventa una star dei social. Tutto merito di un post della nipote Elisa. Due foto con la nonna in aeroporto: “Questa è la mia nonna Irma – scrive Elisa – una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya. Non in un villaggio turistico, servita e riverita, ...

Precipitazioni su gran parte della penisola fino a Domenica quando arriverà in Italia una eccezionale ondata di gelo : Una struttura di bassa pressione presente sui mari ad ovest dell'Italia continuerà a determinare Precipitazioni su gran parte della penisola, anche a carattere temporalesco sulle regioni meridionali e a carattere nevoso, fino a quote di pianura, al nord-ovest e al centro.L'avviso prevede dal pomeriggio nevicate sulla Sardegna, mentre dalla tarda mattinata di domani si prevedono ancora nevicate fino a quote di pianura su Piemonte, ...

Marina Militare : la fregata europea multi missione Carlo Margottini parte per una campagna in Medio Oriente : Martedì 20 febbraio la fregata europea multi missione (FREMM) Carlo Margottini è salpata dal porto della Spezia per una campagna che la vedrà impegnata in Oceano Indiano, in Mar Arabico e nell’adiacente Golfo e prendere parte all’Operazione europea antipirateria Atalanta. Durante la campagna Nave Margottini farà tappa a Karachi (Pakistan), parteciperà alla Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX 18) in Qatar ed ...

Regina Elisabetta - lettera aperta a Sua Maestà (che ha partecipato a una sfilata - annientando l’attenzione su quelle che verranno dopo. Per sempre) : Elisabetta, insegnaci come si fa. Perché qui, Maestà, non è questione di essere Regina. Certo, aiuta. Ma la cosa non è quella: ne abbiamo viste di regine, principesse e duchesse cascare sotto il ‘fuoco amico’ della prima star hollywoodiana che passa. Basta pensare alla bella Kate. Fotografata, adoratissima, William non poteva fare scelta migliore. Poi è arrivata Meghan, l’attrice di serie tv, la futura sposa di Harry, quella ...

Chia Laguna - la stagione 2018 riparte con la Chia Sport Week : La stagione della triplice comincia sulle coste di Chia, per una sfida sul 'percorso più bello del mondo' secondo il mito Jan Frodeno che la gara l'ha corsa e vinta nel 2017. La formula consolidata ...

Conferme su una probabile fase di gelo sull’Europa e parte d’Italia : Salve a tutti amici ne avrete lette di cotte e di crude su questa ondata di gelo che arriverà nel fine settimana sull’Europa ed anche la nostra penisola, ma vediamo di fare quindi chiarezza riguardo a cio’ che viene visto dai modelli ad oggi perchè ricordiamo che questa fase inizierà domenica 25 febbraio(5giorni di distanza). […]

Ambiente : “Parte dal Lazio una figura innovativa nel panorama delle Aree Protette Italiane” : “Parte dal Lazio una nuova figura innovativa nel panorama delle Aree Protette italiane. Una figura a tutto tondo che sappia da una parte cosa è il Piano di Assetto di un Parco ma anche dall’altra abbia una visione d’insieme di tutti gli aspetti legati anche all’Urbanistica, all’Economia, all’Ambiente. Il Master che inizierà, Mercoledì all’Università La Sapienza con un partenariato di grande spessore e qualità andrà a formare una nuova figura ...

Trivellazioni a mare : nessuna ambiguità da parte della Regione : In merito alle notizie apparse nei giorni scorsi sulla stampa, da parte di alcune associazioni, attraverso cui si rilevano presunti ritardi ed ambiguità da parte di questa Amministrazione Regionale ...

Ammatuna : Pozzallo sta ripartendo alla grande : Un plauso alla collaborazione con il libero consorzio comunale di Ragusa da parte del sindaco di Pozzallo che elenca una serie di lavori in cantiere

Diretta / Bassano-Fermana (risultato live 0-0) streaming video e tv : una conclusione per parte in avvio : Diretta Bassano-Fermana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa vogliono prolungare la striscia di risultati utili consecutivi.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:30:00 GMT)

La maggior parte dei coreani del Nord non può guardare le Olimpiadi per una precisa ragione : La Corea del Nord ha inviato una delegazione di 22 atleti ai Giochi invernali di Pyeongchang, città della Corea del Sud ad appena 80 chilometri dal confine. Oltre agli atleti, Pyongyang ha mandato anche un intero squadrone di cheerleader, forse il vero fiore all'occhiello della Repubblica Popolare Democratica di Corea, assieme alla sorella del Leader supremo Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Ma i coreani del Nord rimasti in patria hanno la ...