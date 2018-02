Da Chiang Mai a Pattaya | tra templi | mercati e isole da sogno

gqitalia

(Di sabato 24 febbraio 2018) 700 km da Bangkok e ai piedi di Doi Inthanon, le montagne più elevate del paese. La Rosa del Nord, un tempo capitale del regno Lanna e oggi semplicementeMai, è l’essenza pura della Thailandia fatta dei mosaici delle risaie color smeraldo e una giungla spesso impenetrabile. Stretta tra alte mura trecentesche volte a proteggerla un tempo dalle incursioni birmane è distante anni luce dai bagliori accecanti di Bangkok, ma è il luogo perfetto per chi è in cerca di ispirazione, pura adrenalina e shopping di livello. Retaggio delle carovane di mercanti provenienti da Cina e Birmania, il Bazaar notturno, il Tha Phae Walking Street, aperto solo la domenica, il mercato Kad Lhaung offrono un’opportunità unica per toccare con mano il meglio dell’artigianato, che qui al nord si declina in argenti pregiati, oggetti in teak e ceramiche di ottima fattura. Più di 300fanno da cornice ...