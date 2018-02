CRAIG WARWICK “Rosa Perrotta intelligente | Jonathan è un ragazzo d’oro Verissimo

“Loro sono i più falsi e cattivi”. Isola - la confessione choc di CRAIG Warwick. L’ex concorrente non le manda di certo a dire e punta il dito contro due nomi insospettabili. Quello che racconta di loro è davvero terribile : con chi ce l’ha : In un reality così competitivo ci sta che ci creino situazioni scomode, anche a livello strategico. E così accade anche che quando si viene eliminati, qualche sassolino dalla scarpa si ha voglia di levarlo. Craig Warwick ha voluto puntare il dito contro due persone in particolare. Secondo lui Alessia Mancini e Franco Terlizzi sono i concorrenti più falsi e cattivi dell’edizione in corso del’Isola dei Famosi. A ‘Verissimo’ il ...

CRAIG WARWICK/ “Io ho due angeli - la Cucinotta e suo marito Giulio : dov'è finita la Balivo?" (Verissimo) : Il medium inglese CRAIG WARWICK reduce dall’esperienza a l’Isola dei famosi nel mare dell’Honduras, è ospite quest’oggi a Verissimo per parlare del suo incidente e molto altro.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 03:08:00 GMT)

Cecilia Capriotti e CRAIG WARWICK non appoggiano Eva Henger : “Non abbiamo visto Francesco Monte fumare marijuana” : Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti e Craig Warwick non stanno dalla parte di Eva Henger Dopo Nadia Rinaldi, anche Cecilia Capriotti e Craig Warwick prendono le distanze da Eva Henger e dal canna-gate che ha travolto Francesco Monte. La showgirl e il sensitivo hanno ribadito all’Isola dei Famosi di non aver mai visto l’ex tronista […] L'articolo Cecilia Capriotti e Craig Warwick non appoggiano Eva Henger: “Non abbiamo ...

