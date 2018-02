Cos'è questo movimento per la trasparenza delle candidature elettorali : Sapere tutto sui candidati. Non solo il nome e il cognome da apporre sulla scheda il 4 marzo, ma il loro curriculum, lo status giudiziario e persino la dichiarazione dei redditi. L'idea è del movimento Riparte il Futuro che ha lanciato la campagna #CandidatiTrasparenti cui hanno già aderito oltre 150 i candidati alle elezioni politiche. Intanto la petizione che chiede trasparenza a tutti i futuri parlamentari, ...

MICHELLE HUNZIKER - L'INTERVISTA DI MAURIZIO CosTANZO/ Dalle lacrime alla gioia : "Questo per me è famiglia" : MICHELLE HUNZIKER intervistata da MAURIZIO COSTANZO durante L'INTERVISTA in onda oggi, giovedì 22 febbraio nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:05:00 GMT)

“La paura? Non so Cosa sia”. Guai a chiamarlo ‘vecchietto’ : a 88 anni - questo anziano signore si trova di fronte una possibile tragedia. Senza pensarci - interviene Così. Il web ora celebra il suo nuovo eroe : Una donna che urla, cinque persone attorno a lei che la stanno aggredendo vigliaccamente. Lui, John Nixon di 88 anni, veterano inglese, non c’ha pensato due volte: invece di far finta di niente si è lanciato sui malviventi ed è riuscito nell’impresa di metterli in fuga ed evitare una tragedia. “La parola paura non rientra nel mio dizionario”, ha affermato poi l’anziano, che nella lotta ha messo in pratica le ...

“Un bruciore insopportabile’’. La tua vagina “va a fuoco” e ormai odi il sesso. Credi che sia una Cosa mentale (e passeggera) ma non è Così. Solo che ti vergogni a parlarne perché ti senti “diversa”. Non ci scherzare : 15 donne su 100 hanno questo problema serio e fare qualCosa subito è indispensabile : Si chiama vulvodinia ed è un problema serio. Di che si tratta? Del dolore che provano moltissime donne quando fanno sesso. Se anche voi capita o è capitato, sappiate che non siete Solo: soffrono di vulvodinia 15 donne su 100. Risultato: le donne in questione, per non soffrire, evitano di avere rapporti sessuali. Ma è sbagliato. Il problema va affrontato e curato senza vergogna. Approfondiamo. Come si manifesta la vulvodinia. Inizia con un ...

Era depressa - per questo uccise il marito col mattarello : Così la perizia : Quando Clara Vannini afferro il mattarello e colpi alla testa il marito Enzo Canacci , le sue facolta mentali erano 'grandemente scemate'. Quel giorno di settembre a Terranuova Bracciolini , un '...

Pamela Mastropietro/ Cosa c'è dietro questo spaventoso omicidio? (Quarto Grado) : Pamela Mastropietro, si torna a parlare del caso che ha scosso il nostro paese. Cotinuano ad emergere altri particolari relativi alla morte della diciottenne. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 05:55:00 GMT)

“Ma questo è un vibratore!”. Lo scandalo a luci rosse che imbarazza Amazon : se avete ordinato qualCosa di recente - fate attenzione. Quello che potreste trovarvi tra le mani è un bel ‘giocattolino’ vietato ai minori. Il motivo? Semplice (e folle) : Chi di noi non ha passato giorni in attesa spasmodica, in attesa di sentir suonare il campanello e trovarsi di fronte l’attesissimo corriere con un pacco contente i nostri oggetti del desiderio? Provate allora a immaginare la delusione di chi, dopo ore e ore, si vede recapitare un contenuto diverso da Quello ordinato a suo tempo nell’etere. E magari l’imbarazzo qualora l’equivoco abbia risvolti a luci rosse. Di ...

Mettete il cappottino al vostro animale? Non è sempre una buona idea. Ecco Cosa capita a questo cane : Terminal 4 dell’aeroporto di Los Angeles, le telecamere a circuito chiuso riprendono un’anziana signora e il suo cagnolino mentre salgono le scale mobili. In cima alla rampa la tutina del cane si impiglia e risucchia l’animale. La signora disperata cerca inutilmente di liberare la bestiola, fino all’arrivo di un addetto che bloccherà le scale mobili. Il pronto intervento di un agente di polizia permetterà di liberare il cane dalla morsa. Tanto ...

I politici e l’inglese - questo sconosciuto. Da Boldrini a Renzi - da Di Maio a Salvini Così parlano i nostri leader : Che cosa accomuna Renzi e Berlusconi, Salvini e Di Maio? Semplice: una scarsa o nulla conoscenza della lingua inglese, come dimostrano i video pubblici nei quali i diversi leader parlano. A salvarsi, Paolo Gentiloni a parte, sono soprattutto le donne: Emma Bonino, ad esempio, ma anche Laura Boldrini e la quasi bilingue Virginia Raggi. Ad analizzare il grado di inglese di chi si candida a guidare il paese è stata l’American British Academy ...

“E questo Cosa diavolo è?”. La vita rovinata da un ‘oggetto misterioso’ - comparso all’improvviso dentro casa. Da quel momento - quest’uomo si ritrova alle prese con guai sempre più grandi. Finché - disperato - non indaga - scoprendo una realtà inquietante (e il motivo delle sue sciagure) : In guerra e in amore tutto è concesso, recita un ben troppo proverbio. Una massima che però andrebbe quantomeno limitata, evitando di applicarla quando i rapporti puntualmente finiscono e i nobili sentimenti lasciano di colpo il passo al rancore e alla voglia di vendetta. Se pensate di averle sentite e lette tutte in termini di vendette coniugali, eccovi una storia fresca fresca proveniente dall’Irlanda e che ha per ...

TOTTI DA 200 MILIONI / L'ex capitano della Roma : in questo calciomercato pazzo Costerei molto e Spalletti... : TOTTI da 200 MILIONI, L'ex capitano della Roma ora dirigente ha parlato di una sua eventuale valutazione ai giorni nostri. Si è tolto anche un sassolino dalla scarpa su Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:27:00 GMT)

Totti : “In questo mercato pazzo io oggi Costerei 200 milioni” : Francesco Totti si confessa in tv a "I Signori del Calcio" su Sky L'articolo Totti: “In questo mercato pazzo io oggi costerei 200 milioni” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Per è un giorno tremendo questo…”. Isola dei famosi - Cecilia Capriotti in lacrime. La showgirl non riesce a smettere di piangere e rivale a tutti il suo dramma. Cosa sta succedendo alla concorrente : Un momento intenso e di vera (e comprensibile) commozione all’Isola dei famosi. I naufraghi non devono fare i conti solo con la fame e le condizioni climatiche avverse, e questo, purtroppo, Cecilia Capriotti oggi l’ha imparato a proprie spese. Nel giorno del compleanno di suo padre la Capriotti piange, perché troppo grande è la malinconia e la tristezza che questa perdita le ha lasciato addosso, soprattutto in un momento psicologicamente ...

MACERATA/ Così la falsa emergenza - mediatica - è Costata il posto al questore : Dopo i fatti di MACERATA il ministro dellInterno Minniti ha rimosso il questore Vincenzo Vuono sostituendolo con Antonio Pignataro.