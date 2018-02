Cosa è la governabilità?

beppegrillo

(Di sabato 24 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Ho un po’ di frammenti di pensiero, quando sento parlare di: “il paese ha bisogno di sicurezze, di governi solidi, ha bisogno di affidarsi a un governo solido”. Masignifica? Che tipo diè la? Qual’è la democrazia nelladi questa gente? Dove è la? In Svizzera? E’ governabile la Svizzera? E’ governata la Svizzera? C’è un governo, ci sono i cittadini che decidono con un referendum alla settimana sui progetti, chefare, se fare un buco al San Gottardo, aumentarsi, diminuire le tasse, abolire, non abolire il canone della televisione, sono i cittadini, quella è ladei cittadini. Allora vorrei dirvi, tanto per puntualizzare,significa, che le riforme più grandi della nostra storia sono state fatte in 12 anni dal 1968 al 1980 dove sono cambiati 15 ...