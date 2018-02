Corteo contro i fascismi | Bersani | “Niente elezioni per chi fa il saluto romano a pochi

Parte il Corteo dei Cobas contro il Jobs Act : "I centri sociali si mettono in coda. La nostra è una manifestazione pacifica" : Bandiere rosse del sindacato S.I. Cobas e altoparlanti che diffondono canzoni di lotta operaia. Piazza dell'Esquilino a Roma è il punto di raccolta della manifestazione contro il Jobs Act, da qui Parte il corteo più attenzionato dalle Forze dell'Ordine perché potrebbero infiltrarsi gruppi di violenti diretti alla manifestazione dell'Anpi con Cgil e Pd. Le camionette dei carabinieri, uomini in borghese e poliziotti circondano ...

Al via Corteo Anpi contro fascismi : 14.57 Sullo striscione di apertura "Mai più fascismi, mai più razzismi", è partito da Piazza della Repubblica verso Piazza del Popolo,il corteo promosso dall'Anpi "Difendiamo i valori della Costituzione e della libertà", lo slogan al megafono "Le organizzazioni neofascite vanno sciolte", afferma il presidente Anpi, Smuraglia.Aderiscono Pd, +Europa, Acli, LeU, sindacati, Comune e Regione. "Oggi applichiamo la Costituzione",dice la leader Cgil, ...

Gli scontri a Torino al Corteo contro CasaPound : La manifestazione, che è cominciata e si è conclusa in modo pacifico, è degenerata per circa un'ora: sei agenti feriti, una ragazza fermata The post Gli scontri a Torino al corteo contro CasaPound appeared first on Il Post.

Torino - Corteo antifascista contro CasaPound : guerriglia in centro | Video : Scontri sono scoppiati tra i dimostranti, che tentavano di raggiungere l'albergo in cui era previsto un comizio elettorale del leader Simone Di Stefano, e le forze di polizia che sono intervenute con gli idranti: sei agenti sono rimasti feriti. Intanto per la rissa tra militanti di destra e di Potere al Popolo ci sono 5 indagati

