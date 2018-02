Cortei a Roma | Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il fascismo

Cortei a Roma - Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il razzismo : La sinistra riunita in piazza del popolo per dire «Mai più fascismi». In piazza il premier abbraccia il segretario del Pd e dice: «C’è bisogno di sicurezza e legalità»

Sabato di Cortei - a Roma sfilano gli antifascisti. A Milano sgomberati gli studenti : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Palermo - Roma e Milano Cortei sabato/ Anpi - abbraccio Renzi-Gentiloni : "Mai più fascismi - mai più razzismi" : Palermo, Roma e Milano cortei 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale. Anpi, va in scena l'abbraccio Renzi-Gentiloni, slogan:"Mai più razzismi, mai più fascismi"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Roma - la mappa dei Cortei : ecco le zone a rischio : Il dispositivo di sicurezza è quello delle grandi manovre, soprattutto per la manifestazione indetta dai Cobas. Lungo il percorso già dalla mattina saranno sgomberati tutti i veicoli, bonificati i ...

"Sabato caldo" a Roma - Milano e Palermo : Cortei ad alta tensione : Migliaia di agenti schierati a Roma, Milano e Palermo per le manifestazioni di questo ultimo sabato prima delle elezioni. Dal...

Tensioni e Cortei : da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze : Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Continua a leggere L'articolo Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze sembra essere il primo su NewsGo.

ROMA - MILANO E PALERMO Cortei SABATO/ Rischio scontri - 3000 agenti nella Capitale : Renzi con Grasso e Boldrini : ROMA e PALERMO, CORTEI 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte: "Polizia non farà sconti"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:26:00 GMT)

Cortei a Milano - Palermo e Roma. Alta tensione e allerta massima : Giornata di tensione nelle piazze italiane, da Roma a Milano e a Palermo. Alta l'allerta dopo i fatti di cronaca Torino e di Pisa.

Cortei da Milano a Roma : manifestazioni e proteste : Massima allerta per i Cortei in programma oggi a Roma, Palermo, Milano e Trieste. In piazza scendono un po' tutti: da Fratelli d'Italia agli antagonisti, dall'Anpi ai No Vax e ai Cobas, mentre sono ...

Roma - Milano e Palermo Cortei sabato/ Rischio scontri - identificati 18 militanti Forza Nuova : città blindate : Roma e Palermo, cortei 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte

Cortei antifascisti in tutta Italia : a Milano studenti sul monumento di Garibaldi - a Roma segnalati 18 militanti di Forza Nuova – LA DIRETTA : Roma, Milano e Palermo: da nord a sud oggi si annuncia un sabato di mobilitazione. Migliaia di persone scenderanno in piazza a una settimana dal voto per le elezioni politiche al grido di “ineleggibilità per i fascisti” in risposta ai comizi organizzati dalle destre. Mentre da Bologna proprio Simone Di Stefano nega che il fascismo sia una dittatura. Alta l’attenzione sulla sicurezza dopo i fatti di Torino e Pisa. Milano – ...

Tensioni e Cortei : da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze : Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Continua a leggere L'articolo Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - città blindata per Cortei e sit-in. Grasso in marcia con l'Anpi : Dalla manifestazione "Mai più fascismi" ai raduni dei No Vax e contro il Jobs Act: dispositivo di sicurezza in campo per prevenire disordini. Identificati 18...

Cortei Roma - è allarme : centro blindato. Trovato con maschera antigas : denunciato : Dalle 13 in poi off limits strade e piazze: rischio infiltrati, tremila agenti antisommossa in campo. 5 le manifestazioni in programma. 300 i pullman in arrivo nella Capitale per i Cortei organizzati da Anpi e Cobas