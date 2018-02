Corrado Formigli a Tv Talk Le elezioni politiche del 4 marzo e la presenza dei politici

PiazzaPulita : accesa lite tra Vittorio Sgarbi e Corrado Formigli : PiazzaPulita: Vittorio Sgarbi contro Corrado Formigli Un’accesa lite tra Vittorio Sgarbi e Corrado Formigli è andata in onda a PiazzaPulita nella puntata trasmessa in diretta tv su La7 nella prima serata di giovedì 1 febbraio 2018. Sgarbi, infatti, ospite in collegamento per commentare un servizio sulle baby gang a Napoli, ha attaccato il programma con queste parole: Finché si vedono trasmissioni come questa, film come quelli di Saviano, ...