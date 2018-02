Contratto a tutele crescenti | è sempre obbligatorio? - Informazione Fiscale

Firma Contratto Statali/ Rinnovo Pa - Cgil : “più tutele e adeguamento stipendi” (ultime notizie) : Firmato contratti Statali, ultime notizie dopo accordo Pa: Rinnovo Scuola ok ma contestato da Usb. Aumenti stipendi per Polizia e Vigili del Fuoco, Enti Locali e Sanità rimangono fuori(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 13:45:00 GMT)