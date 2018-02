Congo | vietata marcia anti Kabila | sostenitori presidente invadono la cattedrale

ilgiornale

(Di sabato 24 febbraio 2018) Alcunideldella Repubblica Democratica del, Joseph, hanno fatto irruzione nelladi Kinshasa per colpire la chiesa cattolica che aveva organizzato unadi protesta contro il. "Abbiamo preso possesso delladi Notre Dame delper partecipare alla messa di domenica e ci trascorreremo la notte per difendere la madrepatria", ha dichiarato Papy Pungu, leader dell'ala giovanile del Peoplès Party for Reconstruction and Democracy, partito di.La dimostrazione, in programma per domani, è statadal governatore della capitale Andre Kimbuta che aveva scritto agli organizzatori cattolici della manifestazione che senza un percorso concordato "non si poteva garre il necessario controllo".I precedenti cortei erano stati repressi dalle forze dell’ordine che, ...