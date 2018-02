Con Ed Sheeran dove nascono le canzoni Solo mio cugino poteva fare questo film

Eminem feat. Ed Sheeran / Video - “River” : il singolo del rapper Contro San Valentino - ecco di cosa parla : Eminem e Ed Sheeran, il Video di "River" rappresenta un perfetto spaccato di ciò che non occorre fare a San Valentino, ecco la clip ufficiale e alcune parti del testo tradotto.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:13:00 GMT)

Ed Sheeran è pronto per tornare Con un nuovo disco 'Ma questa volta non sarà pop' - Musica - Spettacoli : Più vai in alto più cadere è doloroso. Ed Ed Sheeran con il suo ÷ , Divide , in alto ci è arrivato parecchio: solo in Italia, l'album è stato il più venduto del 2017 e il brano Perfect il più ...

Ed Sheeran annuncia il suo fidanzamento ufficiale su Instagram : "Con Cherry siamo veramente felici e innamorati e pure i nostri gatti sono Contenti" : Ora è ufficiale e l'ufficialità è suggellata da un tenero bacio immortalato in una foto pubblicata su Instagram: Ed Sheeran e Cherry Seaborn sono fidanzati. È lo stesso cantante ad annunciare il suo fidanzamento ufficiale, accompagnando la foto con una didascalia piena di amore: "Mi sono fidanzato poco prima dell'anno nuovo. siamo veramente felici e innamorati, e pure i nostri gatti sono contenti".Got myself a ...