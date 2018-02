Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 24 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi sabato 24 febbraio si assegnano otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si parte con i PGS di snowboard e si passa al fascino della 50km di sci di fondo con nel mezzo il team event di sci alpino, poi si passa alle mass start di speed skating senza dimenticarsi della finale per l’oro di curling maschile e del Big Air. L’Italia punta tutto su Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone, Andrea Giovannini ma ...

Calendario Serie A calcio - 26^ giornata : tutti gli orari delle partite e Come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 24-26 febbraio si disputerà la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Sarà un turno fondamentale in ottica classifica generale. Prosegue la sfida a distanza per lo scudetto tra Napoli e Juventus: i bianconeri saranno impegnati domenica alle ore 18.00 contro l’Atalanta, i partenopei replicheranno nel posticipo di lunedì sera sul campo del Cagliari. Si infiamma anche la lotta per un posto in Champions League: ad aprire le ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (venerdì 23 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DI VENERDI’ 23 FEBBRAIO oggi venerdì 23 febbraio si assegneranno soltanto 4 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e saranno soltanto 8 gli italiani in gara. Carolina Kostner cercherà una rimonta difficilissima nel Programma libero di pattinaggio artistico mentre la staffetta maschile di biathlon difficilmente potrà dire la sua per il podio. A completare il Programma anche lo ski cross femminile e i ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : semifinali Germania-Canada e Rep. Ceca-OAR. Programma - orari e Come vederle in tv e Diretta Streaming : Sono rimaste in quattro a giocarsi le medaglie nel torneo maschile di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Due di queste erano attese, Canada e OAR, un’altra era tra le plausibili, la Rep. Ceca, la quarta, invece, è una vera e proprio sorpresa. Stiamo parlando della Germania, che ha battuto la Svezia estromettendola dal torneo. Ora i tedeschi proveranno a dire la loro, sebbene non sarà facile contro tre ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (mercoledì 21 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi mercoledì 21 febbraio saranno 16 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia vuole rimpinguare il proprio medagliere e si affida in particolar modo a Sofia Goggia nella discesa e alla team sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino e Didi Noeckler. Ampio spazio a Carolina Kostner impegnata nel Programma corto, prima parte della sua rincorsa verso il podio. Attenzione agli outsider Thanei e Klotz ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani (mercoledì 21 febbraio) le team sprint! Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : Arriva, finalmente, una gara che l’Italia dello sci di fondo sta aspettando dall’inizio dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018: la team sprint (maschile e femminile). Se, Come abbiamo visto, Federico Pellegrino è già stato in grado di aggiudicarsi le medaglia d’argento nella prova sprint individuale, sappiamo anche che grandi speranze di medaglia possiamo coltivarle anche nella prova di squadra. L’accoppiata Federico ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (martedì 20 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 (20 febbraio) oggi martedì 20 febbraio si assegnano cinque titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si entra nel vivo della seconda settimana di gare, verranno assegnati cinque titoli. Show assicurato con la free dance, poi sotto con le staffette di biathlon e di short, grande chiusura con la combinata nordica dal trampolino lungo. L’Italia sogna ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (lunedì 19 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi lunedì 19 febbraio verranno assegnati soltanto tre titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: una giornata un po’ povera che rappresenta l’anello di congiunzione tra prima e seconda settimana ai Giochi. L’Italia non sarà protagoniste e non ha speranze di medaglie: nella prova a squadre di salto con gli sci e sui 500m di speed skating saremo delle comparse, non saremo neppure presenti nel bob a 2 maschile. ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le semifinali. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : Domani, lunedì 19 febbraio, il torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entra nel vivo. È il momento delle due semifinali, per decidere chi potrà giocarsi l’oro olimpico e chi invece sarà relegato alla finalina per il bronzo. Saranno Stati Uniti-Finlandia e Canada-OAR i due match in Programma nella giornata di domani, il primo alle 5.10 ore italiane e il secondo alle 13.10. Le due squadre favorite sembrano ...

