Chiodi contro gli agenti Si spacciano per pacifisti ma volevano uccidere

(Di sabato 24 febbraio 2018) Le schegge di metallo le hanno estratte dalla carne degli, oltre che dalle protezioni antisommossa che indossavano per fronteggiare i cosiddetti «antagonisti», scatenati a Torinoun comizio elettorale di Casa Pound. Quasi 2 ore di guerriglia, giovedì sera, con i manifestanti che lanciavano non solo petardi, bottiglie e pietre, ma bombe carta imbottite di, vetro, frammenti di legno e biglie di ferro. Per colpire duro, ferire davvero. Dopo aver divelto le barriere di un cantiere, brandito «dissuasori» stradali e rovesciato cassonetti della spazzatura, i violenti sono stati fermati dalle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni.Bilancio: 4di polizia feriti e 2 giovani fermati. Su Facebook il gruppo «Noi poliziotti per sempre» pubblica la foto di un collega ferito da una scheggia, commentando: ...