Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza | parla Fedez | “Leone non sta crescendo

Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza : l’appello di Fedez : Fedez svela su Instagram che Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza Fedez e Chiara Ferragni, sempre attivissimi sui social soprattutto in questo periodo a ridosso della nascita del loro primo figlio Leone, durante la giornata di oggi sono invece praticamente spariti. Cosa è accaduto? A rompere il silenzio è stato il rapper che sul profilo della sua fidanzata ha svelato attraverso un video caricato sulle sue Instagram Stories che non ...

Valentina Ferragni prende il posto di Chiara alle sfilate milanesi : Non poteva mancare la Ferragni alla settimana della moda milanese. Poco importa che non sia Chiara, ma Valentina. La sorella della fashion blogger più famosa al mondo corre da una sfilata all’altra, appena può si nutre e si sforza di parlare in inglese durante le sue stories mettendo da parte la timidezza. E proprio come è capitato spesso alla sorella maggiore, ha dovuto far fronte con estrema rapidità a un siparietto bollente con un top ...

Chiara Ferragni torna bambina in attesa di diventare mamma : Chiara Ferragni, 30 anni e 11, 7 milioni di follower, si prepara al lieto evento: la nascita di Leone, suo primogenito (e di Fedez), in programma a inizio aprile. Gli ultimi mesi della gravidanza, la fashion influencer, li sta trascorrendo nella casa di Los Angeles. Il suo Leo, infatti, verrà al mondo negli Stati Uniti «per garantirgli subito la doppia cittadinanza» e per «maggiore privacy». LEGGI ANCHELa dedica di Fedez al piccolo Leone, «Ti ...

Chiara Ferragni VS ROBERTO CAVALLI/ Lui si scusa della gaffe - lei non perdona e usa una follower per dirgli... : Continua il botta e risposta tra CHIARA FERRAGNI e ROBERTO CAVALLI dopo le inaspettate esternazioni dello stilista. Le scuse bastano per rimediare all'errore?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez volano in California : "Ecco perché nostro figlio Leone nascerà a Los Angeles" : MILANO ? Partenza per l?America per la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. La fashion blogger è incinta del rapper e giudice di XFactor e la coppia sta per mettere la...

Chiara Ferragni e Fedez volano in California : 'Leone nascerà a Los Angeles - ecco perché' : MILANO - Partenza per l'America per la coppia formata da Chiara ferragni e Fedez . La fashion blogger è incinta del rapper e giudice di XFactor e la coppia sta per mettere la mondo il primo figlio, Leone. Per l'occasione i due hanno deciso di volare in California proprio perché vorrebbero che il figlio nascesse li, un po' per il diritto alla cittadinanza e un po' per avere ...

Chiara Ferragni VS ROBERTO CAVALLI / Le pesanti accuse dello stilista : "Cosa ti è successo?" : ROBERTO CAVALLI si è espresso contro CHIARA FERRAGNI, criticando pesantemente una sua recente foto. Quali i motivi di una simile diCHIARAzione che ha scatenato un polverone sul web?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 10:47:00 GMT)

“Scivolone clamoroso!”. Chiara Ferragni - miss perfezione - proprio tu… Anche a Los Angeles la fidanzata di Fedez aggiorna di continuo i social. Ma chi si aspettava una svista del genere? Salta subito all’occhio e per molti è imperdonabile : E come annunciato tempo fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato l’Italia alla volta della California. Destinazione Los Angeles, per la precisione, dove hanno deciso di far nascere il loro primogenito, Leone. È quasi agli sgoccioli la gravidanza della fashion blogger italiana più famosa del mondo che, dopo il parto, sposerà il suo compagno, il rapper più in vista del momento. Prima di partire, però, una bella seduta di shopping a ...

Gisele Bundchen e Chiara Ferragni - ragazze ruggenti per Intimissimi : Chiara è stata tra le prime a credere nelle potenzialità del digital nel mondo della moda. A sottolinearle la loro personalità 'ruggente', due nuove proposte Intimissimi, come i reggiseni Elena ed ...

Chiara Biasi/ Chiama il suo cane Leone - Chiara Ferragni e Fedez fanno il “tour delle sale parto” : Chiara Biasi ha Chiamato il suo nuovo cane Leone, proprio come il figlio che Chiara Ferragni darà alla luce nelle prossime settimane. È una frecciatina all'amica?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:13:00 GMT)

Chicche di gossip : Fedez e Chiara Ferragni in sala parto - Diana Del Bufalo e Francesca Chillemi : Cosa succede nel patinato mondo dello spettacolo? Eccovi alcune Chicche di gossip che riguardano l'amata coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni , a Los Angeles per attendere l'arrivo del primo figlio Leone, il compleanno di ...