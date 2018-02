Chiara Ferragni e Fedez Foto | la fashion blogger ringrazia i fans per l' affetto

Chiara Ferragni - gravidanza a rischio. Fedez : "Lo sviluppo di Leone indietro di 2 settimane. Stateci vicino" : Paura per Chiara Ferragni e Fedez. L'influencer più famosa al mondo avrebbe un problema con la gravidanza, la placenta starebbe invecchiando e il pancino non sarebbe cresciuto...

Chiara Ferragni annulla tutti gli impegni di lavoro : ecco perché : E' scomparsa dai social per qualche giorno e la sua assenza non è passata inosservata. Già perché Chiara Ferragni, una delle fashion blogger...

Chiara Ferragni e Fedez : «Abbiamo avuto paura per nostro figlio» : «Questi ultimi giorni sono stati un po’ caotici. Mercoledì mattina abbiamo avuto l’ecografia di routine e il nostro ginecologo ha trovato che Leo non stesse crescendo tanto quanto dovrebbe, forse perché la placenta non sta funzionando al meglio. Sono stata messa a riposo e deve prendere tutto con calma (ho dovuto cancellare gli impegni di lavoro). Devo fare delle visite due volte a settimana per controllare che Leoncino stia bene. Abbiamo già ...

Valentina Ferragni prende il posto di Chiara alle sfilate milanesi : Non poteva mancare la Ferragni alla settimana della moda milanese. Poco importa che non sia Chiara, ma Valentina. La sorella della fashion blogger più famosa al mondo corre da una sfilata all’altra, appena può si nutre e si sforza di parlare in inglese durante le sue stories mettendo da parte la timidezza. E proprio come è capitato spesso alla sorella maggiore, ha dovuto far fronte con estrema rapidità a un siparietto bollente con un top ...

Chiara Ferragni torna bambina in attesa di diventare mamma : Chiara Ferragni, 30 anni e 11, 7 milioni di follower, si prepara al lieto evento: la nascita di Leone, suo primogenito (e di Fedez), in programma a inizio aprile. Gli ultimi mesi della gravidanza, la fashion influencer, li sta trascorrendo nella casa di Los Angeles. Il suo Leo, infatti, verrà al mondo negli Stati Uniti «per garantirgli subito la doppia cittadinanza» e per «maggiore privacy». LEGGI ANCHELa dedica di Fedez al piccolo Leone, «Ti ...