Celle a combustibile idrogeno

Biometano : ecCellenze italiane da oggi unite per la produzione del combustibile verde del futuro : Il Gruppo AB di Orzinuovi (Bs) e la Tecno Project Industriale di Curno (Bg) hanno annunciato oggi l’accordo di collaborazione per la progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per la produzione di Biometano. Il Biometano è una fonte di energia rinnovabile, fondamentale per consentire il passaggio da una economia basata sui carburanti fossili ad una più sostenibile. Contiene almeno il 95% di metano, deriva da biogas ...