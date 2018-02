Celiachia | un nuovo studio apre una strada promettente per curare i pazienti senza dover

meteoweb.eu

(Di sabato 24 febbraio 2018) Laè un disturbo autoimmunitario che colpisce circa una persona su 100, secondo alcune stime. I sintomi della malattia sono innescati dal glutine, una proteina che si trova nel grano e in piante correlate, ma il glutine non agisce da solo per provocare i sintomi digestivi di cui isoffrono. Il glutine, infatti, induce una risposta immunitaria esagerata quando è modificato dall’enzima transglutaminasi 2 (TG2) nell’intestino tenue. Una nuova ricerca pubblicata su Journal of Biological Chemistry identifica un enzima che “spegne” la TG2,ndo una potenzialeper il trattamento della. Al momento non esistono terapie perla malattia e il migliore approccio rimane quello di seguire scrupolosamente una dietaglutine per tutta la vita. Secondo Michael Yi, della Stanford University, autore del, questo può essere dovuto “alla ...