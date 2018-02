C’è posta per te – Sesta puntata del 24 febbraio 2018 – Ospiti Francesco Totti e Giorgia

C’é Posta Per Te : ospiti sesta puntata! : Nella sesta puntata di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi quale nuovo ospite inviterà? Ebbene vi accenniamo solamente che uno è uno sportivo molto amato dai tifosi di calcio, mentre l’altra è una famosissima ed amatissima cantante. Detto questo, ora sta a voi scoprire il resto! La nuova stagione di “C’è Posta Per Te“, risulta ancora essere molto amata dai telespettatori italiani che ogni sabato attendono di vedere ...

Giorgia e Francesco Totti a C’è posta per Te : Domani, sabato 24 febbraio, sesto e imperdibile appuntamento con il people show di Maria De Filippi “C’è Posta per Te”, come sempre alle 21.10 su Canale 5! Questa settimana ospiti delle nuovi emozionanti storie Francesco Totti, grande campione del calcio impegnato oggi come Dirigente della sua amata squadra, la Roma, e Giorgia, talento indiscusso della musica italiana, che per la prima volta interviene nel programma e incanta il pubblico per il ...

Maria De Filippi invita Francesca di C’è posta per te al Trono Over : Da C’è posta per te al Trono Over: Maria De Filippi chiama Francesca Sabato scorso è tornata in onda Maria De Filippi con C’è posta per te, dopo la pausa in occasione della serata finale del Festival di Sanremo. Tra le varie storie, quella della signora Francesca ha divertito molto il pubblico da casa. La donna è stata la star dell’ultima puntata del people show della De Filippi: Francesca si è rivolta alla trasmissione dopo ...

